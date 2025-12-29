Русия: Украйна опита да убие Путин

М осква обяви, че Украйна се е опитала да атакува резиденцията на руския президент Владимир Путин дни след като украинският му колега Володимир Зеленски изглежда е пожелал смъртта му в коледното си обръщение към нацията, предава "Дейли мейл".

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес, че Киев се е опитал да атакува държавната резиденция на Путин в Новгородска област и следователно преговорната позиция на Москва ще се промени, съобщава "Интерфакс".

„Отмъщението“ на Путин: Дронове камикадзе с надпис „за Москва“ разтърсиха Украйна

"В нощта на 29 декември 2025 г. киевският режим извърши терористична атака, използвайки 91 далекобойни ударни дрона, срещу резиденцията на президента на Руската федерация в Новгородска област. Всички дронове бяха унищожени от системите за противовъздушна отбрана на руските въоръжени сили", каза Лавров, цитиран от ТАСС.

"Такива безразсъдни действия няма да останат без отговор", добави Лавров.

Зеленски отрече твърденията на Лавров, наричайки ги "лъжи".

Атака срещу Кремъл: Пострадал ли е Путин

Не е ясно дали Путин е бил в резиденцията по време на атаката.

"Днес всички споделяме една мечта. И отправяме едно желание за всички нас: нека той умре", каза украинският президент на Коледа и продължи: "Молим се за мир за Украйна. Борим се за него. И се молим за него. И го заслужаваме. За да може всяко украинско семейство да живее в хармония".