България

Ще се "преформатира" ли властта? Съветът за съвместно управление на среща във вторник

Обновена преди 54 минути / 20 октомври 2025, 07:05
Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София
Здравният министър: Ще поискам оставката на шефа на РЗИ – Велико Търново при доказани нарушения

Здравният министър: Ще поискам оставката на шефа на РЗИ – Велико Търново при доказани нарушения
Радев пристигна с личния си автомобил за срещата с президента на Унгария

Радев пристигна с личния си автомобил за срещата с президента на Унгария
Европейската прокуратура разследва проекти в община Пловдив

Европейската прокуратура разследва проекти в община Пловдив
Скандал в НКЖИ: Служители откраднаха ябълки от частна градина по време на дежурство

Скандал в НКЖИ: Служители откраднаха ябълки от частна градина по време на дежурство
Бобчева: На 80% е възстановено сметосъбирането по график в районите

Бобчева: На 80% е възстановено сметосъбирането по график в районите "Люлин" и Красно село"
Какви са нарушенията в обучението на 18-годишния шофьор, причинил смъртоносната катастрофа край Созопол

Какви са нарушенията в обучението на 18-годишния шофьор, причинил смъртоносната катастрофа край Созопол
Среща

Среща "на четири очи": Радев разговаря с унгарския си колега Тамаш Шуйок на "Дондуков" 2

Н ачало на ключова политическа седмица у нас. След трусовете в управляващата коалиция, днес се очакваха нови срещи на коалиционните партньори с премиера Росен Желязков.

Какво означава поисканото от Бойко Борисов „преформатиране“ на властта

Те трябваше да отговорят на няколко въпроса:

  • Ще има ли нова формула на кабинета "Желязков"?
  • Как ще се разпределят силите в него?
  • Ще влезе ли официално нов партньор във властта?
  • Ще сменят ли председателя на Народното събрание?
  • Ще се осигури ли кворум след блокажа в работата на парламента?

Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

Около обяд обаче стана ясно, че разговорите няма да се проведат в понеделник. Съветът за съвместно управление ще заседава във вторник, защото БСП не е в пълен състав за преговори. 

В петък и премиерът, и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заявиха, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението и очакват БСП и "Има такъв народ" да отговорят съгласни ли са с официално участие на Делян Пеевски в мнозинството.

В понеделник сутрин от пресцентъра на "ДПС-Ново начало" съобщиха, че Пеевски е разговарял с премиера и отново е потвърдил позицията си за пълна подкрепа за правителството.

Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки, пише още в изявлението.

Делян Пеевски: Пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората

По-рано министърът на образованието Красимир Вълчев потвърди, че разговори ще има. 

Здравният министър Силви Кирилов пък определи преформатирането като политическо решение, което се взема на друго ниво. "Аз на практика изпълнявам програма, която съм приел. Ако тя продължи да се изпълнява, не виждам защо и аз да не остана на поста", каза той.

Отиваме ли към нови избори? Опозицията иска оставка на правителството

"Не е време за избори, те няма да решат нищо - те няма да помогнат за изграждането на стабилен социален мир. В българския парламент няма нито спокойствие, нито здрав разум. Необходимо е обществото да се успокои, ако е възможно, а изборите не са гаранция за това", заяви премиерът Росен Желязков след края на заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, която събра областните координатори на партията, министри, народни представители и кметове.

"Проведох разговори с ИТН и БСП. Те изразиха готовност да подходят отговорно към това правителството да има своята сериозна политическа опора в коалицията, но отговорността не трябва да се носи само от ГЕРБ. Нуждаем се от стабилно парламентарно мнозинство с много ясен ангажимент", каза той по повод разразилата се политическа криза в управленското мнозинство след изявлението на Бойко Борисов миналия вторник. 

От думите на премиера стана ясно, че в понеделник предстоят нови срещи. "Отговорността трябва да не е пропорционална, а да е еднаква за всички, които носим отговорност", подчерта премиерът. "Както онзи ден каза лидерът на партията - гърбът му е широк и много хора се пързалят върху него. Това е точно така. ГЕРБ понася и отговорността и негативите. Видяхте, че реактивността на правителството беше изключително добра. Мисля, че в рамките на кабинета се работи координирано и с необходимата отговорност. Така беше до началото на новия политически сезон", обясни още Желязков.

Желязков Борисов правителство среща преформатиране ГЕРБ
Последвайте ни

По темата

Непълнолетна е пребита с дървена тояга в Банкя, обвинен е баща ѝ

Непълнолетна е пребита с дървена тояга в Банкя, обвинен е баща ѝ

Глобален срив в интернет: Едни от най-популярните приложения спряха да работят

Глобален срив в интернет: Едни от най-популярните приложения спряха да работят

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

"Кражбата на десетилетието" в Лувъра приключи за 10 минути

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Toyota-та, която отказва да умре, вижте кой е кралят на дълголетието

Toyota-та, която отказва да умре, вижте кой е кралят на дълголетието

carmarket.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 1 ден
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 1 ден
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 1 ден
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, да направим семейен бюджет! – Добре. – Аз давам идеите, ти даваш парите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката

Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката

България Преди 8 минути

Инцидентът е станал малко след Гурково, в района на движение в посока Велико Търново

7 японски техники, за да не забравяш нищо

7 японски техники, за да не забравяш нищо

Любопитно Преди 19 минути

"Руснаците се позовават на своя така наречен референдум, проведен вече след окупацията. Това е незаконно и няма нищо общо с реалността“, коментира Зеленски

Зеленски: Отстъпление няма да има! - защо Донбас е толкова важен за Украйна и Русия

Свят Преди 1 час

Европрокуратурата: Финансирана по програма на ЕС ферма за миди може да не съществува

Европрокуратурата: Финансирана по програма на ЕС ферма за миди може да не съществува

България Преди 1 час

Проектът е бил одобрен през юли 2020 г.

Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с мигранти

Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с мигранти

Свят Преди 2 часа

Той предупреди британските тийнейджъри, които помагат на „неомарксистки групи“ на границата между България и Турция, че са изправени пред затвор и големи глоби, ако съдействат на мигрантите да влязат незаконно в ЕС

Ако бъде поканен: Зеленски e готов за тристранна среща с Путин и Тръмп в Унгария

Ако бъде поканен: Зеленски e готов за тристранна среща с Путин и Тръмп в Унгария

Свят Преди 2 часа

Президентите на Русия и САЩ обявиха, че ще се срещнат в унгарската столица, вероятно в рамките на няколко седмици

Ето къде да обмените стотинките си в евро лесно

Ето къде да обмените стотинките си в евро лесно

България Преди 2 часа

Твърдението, че след влизането на България в еврозоната хората няма да има къде да обменят жълтите си стотинки е невярно

„Краси... дете мило“ - треньорката на убитото момче с покъртителни думи във Facebook

„Краси... дете мило“ - треньорката на убитото момче с покъртителни думи във Facebook

България Преди 2 часа

Трагедията разтърси спортната общност и предизвика вълна от съчувствие в социалните мрежи

<p>Aз съм доктор - тази популярна съставка в бързото хранене може да ни убие</p>

NYP: Aз съм доктор - тази популярна съставка в бързото хранене може да ни убие

Свят Преди 2 часа

Защо бързата храна те кара да се чувстваш зле?

<p>Заради &quot;зловещи ритуали&quot;:&nbsp;Град забрани осиновяването на черни котки&nbsp;&nbsp;</p>

Град забрани осиновяването на черни котки заради "зловещи ритуали" на Хелоуин

Свят Преди 2 часа

"Целим да предотвратим всякакви мрачни практики", каза заместник-кметът на град Тераса, Ноел Дуке

Ново скандално видео на Тръмп, летящ с изтребител, изсипвайки отпадъци върху протестиращи „No Kings“

Ново скандално видео на Тръмп, летящ с изтребител, изсипвайки отпадъци върху протестиращи „No Kings“

Свят Преди 3 часа

В събота вечерта президентът публикува шокиращо видео, генерирано с изкуствен интелект, в което е изобразен като пилот на изтребител, носещ корона на главата си

<p>Изборите в РСМ: ВМРО - ДПМНЕ води в 53 общини, балотаж в Скопие</p>

Изборите в Р Северна Македония: ВМРО - ДПМНЕ води в 53 общини, балотаж в Скопие

Свят Преди 3 часа

Това сочат последните данни от преброяването на гласовете от първия тур на местните избори

Вижте безценната колекция бижута, откраднати от Лувъра (СНИМКИ)

Вижте безценната колекция бижута, откраднати от Лувъра (СНИМКИ)

Свят Преди 3 часа

Крадците откраднаха девет безценните предмета, а според експерти властите имат седмица, за да ги октрият

<p>Макрон: Кражбата от Лувъра е атака</p>

Еманюел Макрон: Кражбата от Лувъра е атака срещу културното ни богатство

Свят Преди 3 часа

Проектът за модернизация на Лувъра, представен през януари, предвижда засилване на мерките за сигурност.

<p>4-те най-стари компании в света все още оперират в Япония</p>

Над 1 400 години непрекъснат бизнес: 4-те най-стари компании в света все още оперират в Япония

Любопитно Преди 3 часа

Четири от най-старите непрекъснато опериращи компании в света са преминали теста на времето повече от хилядолетие

<p>Българин е убит при нападение с нож&nbsp;в Атина</p>

Българин е убит при нападение с нож пред нощен клуб в Атина

Свят Преди 4 часа

Тежкият инцидент се разиграл малко след 03:00 ч. на 20 октомври

Всичко от днес

От мрежата

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
1

Възстановиха бронзовите жабки в центъра на Плевен

sinoptik.bg
1

Приказките оживяват в Самоков

sinoptik.bg

Как един коментар в Instagram разпали враждата между Селена Гомес и Хейли Бийбър

Edna.bg

Гъмов откровено за развода, конфликтите и трудните периоди

Edna.bg

Матей Казийски се надява отново да играе пред българска публика

Gong.bg

Кошмарна контузия за национал на България

Gong.bg

Масов срив в интернет: Най-популярните приложения в света спряха да работят

Nova.bg

За нова формула на кабинета "Желязков": Съветът за съвместно управление на среща във вторник

Nova.bg