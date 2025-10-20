Ще се "преформатира" ли властта? Съветът за съвместно управление на среща във вторник

Първа версия за трагедията, при която момче бе намушкано и убито в мол в София

Н ачало на ключова политическа седмица у нас. След трусовете в управляващата коалиция, днес се очакваха нови срещи на коалиционните партньори с премиера Росен Желязков.

Какво означава поисканото от Бойко Борисов „преформатиране“ на властта

Те трябваше да отговорят на няколко въпроса:

Ще има ли нова формула на кабинета "Желязков"?

Как ще се разпределят силите в него?

Ще влезе ли официално нов партньор във властта?

Ще сменят ли председателя на Народното събрание?

Ще се осигури ли кворум след блокажа в работата на парламента?

Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

Около обяд обаче стана ясно, че разговорите няма да се проведат в понеделник. Съветът за съвместно управление ще заседава във вторник, защото БСП не е в пълен състав за преговори.

В петък и премиерът, и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заявиха, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението и очакват БСП и "Има такъв народ" да отговорят съгласни ли са с официално участие на Делян Пеевски в мнозинството.

В понеделник сутрин от пресцентъра на "ДПС-Ново начало" съобщиха, че Пеевски е разговарял с премиера и отново е потвърдил позицията си за пълна подкрепа за правителството.

Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки, пише още в изявлението.

Делян Пеевски: Пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората

По-рано министърът на образованието Красимир Вълчев потвърди, че разговори ще има.

Здравният министър Силви Кирилов пък определи преформатирането като политическо решение, което се взема на друго ниво. "Аз на практика изпълнявам програма, която съм приел. Ако тя продължи да се изпълнява, не виждам защо и аз да не остана на поста", каза той.

Отиваме ли към нови избори? Опозицията иска оставка на правителството

"Не е време за избори, те няма да решат нищо - те няма да помогнат за изграждането на стабилен социален мир. В българския парламент няма нито спокойствие, нито здрав разум. Необходимо е обществото да се успокои, ако е възможно, а изборите не са гаранция за това", заяви премиерът Росен Желязков след края на заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, която събра областните координатори на партията, министри, народни представители и кметове.

"Проведох разговори с ИТН и БСП. Те изразиха готовност да подходят отговорно към това правителството да има своята сериозна политическа опора в коалицията, но отговорността не трябва да се носи само от ГЕРБ. Нуждаем се от стабилно парламентарно мнозинство с много ясен ангажимент", каза той по повод разразилата се политическа криза в управленското мнозинство след изявлението на Бойко Борисов миналия вторник.

От думите на премиера стана ясно, че в понеделник предстоят нови срещи. "Отговорността трябва да не е пропорционална, а да е еднаква за всички, които носим отговорност", подчерта премиерът. "Както онзи ден каза лидерът на партията - гърбът му е широк и много хора се пързалят върху него. Това е точно така. ГЕРБ понася и отговорността и негативите. Видяхте, че реактивността на правителството беше изключително добра. Мисля, че в рамките на кабинета се работи координирано и с необходимата отговорност. Така беше до началото на новия политически сезон", обясни още Желязков.