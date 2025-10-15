Отиваме ли към нови избори? Опозицията иска оставка на правителството

Брутална агресия срещу медици: Спешен екип влезе в болница след нападение (ВИДЕО)

С лед като вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред ГЕРБ-СДС, че групата повече няма да се ангажира с кворума в пленарната зала и изпрати депутатите си из страната, за да видят какво е „оглозгано“ от ГЕРБ, днешното заседание на парламента се провали, а председателят на Народното събрание Наталия Киселова, чиято оставка Борисов поиска, обяви, че утре сутринта ще има нов опит за заседание.

При първия и единствен опит да бъде събран кворум днес се регистрираха едва 61 депутати, народни представители от парламентарната група "Морал, единство, чест" (МЕЧ) вдигнаха листи с надписи "оставка" и скандираха "оставка"

"Повече кворум в парламента няма да правим", каза в централата на ГЕРБ снощи Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС, премиера Росен Желязков и министри. Борисов допълни и че не вижда никакво място на ГЕРБ в такова управление.

Във връзка с изборите в Пазарджик лидерът на партията каза, че или Даниел Митов е виновен, или професионалното ръководство. "Един от двамата да си заминава", каза Борисов.

"Премиерът да се стяга, да преформатира, включително и председател на Народното събрание", поиска още председателят на ГЕРБ.

Малко след срещата с актива на партията, премиерът Росен Желязков отмени днешното заседание на Министерския съвет.

Реакциите на парламентарните групи

"Колкото по-рано си отиде това правителство, толкова по-добре, това е вредно за страната правителство", каза Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

На въпрос какво означава преформатиране на управлението, Сабрутев отговори: „Мафията се прегрупира“. По думите му числата показват, че държавата задлъжнява рекордно, а хората обедняват.

Депутатът заяви, че министърът на финансите Теменужка Петкова, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и социалният министър Борислав Гуцанов са „вредни за страната хора“.

Попитан дали трябва да има нов председател на Народното събрание, Сабрутев отговори, че настоящият е „абсолютно вреден“. „Вие виждате, че Киселова изпълнява всичко, което Пеевски е казал, затова Борисов иска да я махне“, добави депутатът.

Явор Божанков от ПП-ДБ заяви, че би казал на колегите си от ГЕРБ, че който каквото сам си направи, друг не може да му го направи. Според него десетилетия ГЕРБ е правил местни избори с „дивашко купуване, експлоатация на местната власт и сега са изненадани, че те това го гледат, но от втория ред“.

По думите му управляващите трябва да осъзнаят, че не могат да лъжат постоянно българите кой и как управлява, като добави, че то е очевидно за всички и изборите в Пазарджик са го показали.

„Целта на целия този театър е да направят официално нещо, което и по принцип от началото на мандата си е по този начин“, каза Божанков.

Васил Пандов от ПП-ДБ заяви, че "ГЕРБ и Борисов разиграват някаква сценка".

"Не съм убеден в случващото се, не мога да кажа дали това е крахът на управляващото мнозинство", добави той.

По думите му ще видим какво предстои и е рано да се коментира.

Пандов припомни, че за утре е насрочена работна група за трудовите възнаграждения на лекари и сестри.

"Ще видим дали ще се състои, а бяхме внесли и искане за извънредна комисия по здравеопазване, но тя все още не е свикана", добави той.

"Министерството на финансите не предоставя данни и саботира по всякакъв начин приемането на достойни възнаграждения за медиците", смята депутатът.

Пандов подчерта, че темата за бюджета за 2026 г. „чука на вратата“ и той трябва да бъде внесен до два месеца.

"Управляващото мнозинство, независимо от техните сцени или други, крайният резултат е, че не работи за хората, а срещу тях", заяви депутатът.

"Мнозинството е разклатено и напът да падне". Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от „Възраждане” Цончо Ганев.

"Изборите в Пазарджик показаха това, за което ние говорим от много време вече. След като партията на Пеевски превзе тази на Доган, сега прави абсолютно същото с ГЕРБ. Ситуацията за ГЕРБ и коалиционните ѝ партньори от ИТН и БСП е меко казано неприятна", посочи народният представител.

Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

"Ситуацията е безпрецедентна. Борисов сам иска да свали правителството си и е изключително уплашен", смята Ганев. Той поиска оставката на кабинета "Желязков".

От „ДПС – Ново начало” излязоха с позиция още във вторник.

„Много внимателно се запознах с позицията на лидера на ГЕРБ г-н Бойко Борисов и споделям неговата оценка, че настъпи преломен момент за управлението на България. Момент, от който зависи това дали ще имаме една стабилна и сигурна държавна власт или ще позволим на интриганти, панаирджии и мераклии да хвърлят страната в поредните предсрочни избори. И не защото се страхуваме от избори – напротив, ние го доказахме. А защото "ДПС-Ново начало" е на висотата на отговорността към хората, към държавата”, написа до медиите лидерът на „ДПС - Ново начало” Делян Пеевски.

„Неизменно продължаваме да подкрепяме правителството на Росен Желязков, въпреки, че нямаме нито един министър, заместник-министър или какъвто и да е пост в изпълнителната власт”, коментира той.

От ИБ на БСП изпратиха и официална позиция относно изявлението на Борисов:

"БСП е най-старата партия в днешната политическа система, приела принципите на демокрацията и държавнически подход в поведението си, независимо в или извън управление.

В конкретната политическа ситуация поставяме на първо място финансовата и социалната стабилност на държавата и българите. Категоричната ни позиция е, че нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата. Както и че би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента.

От самото начало на това управление ние загърбихме тяснопартийното и политическото его в името на обществения интерес.

Вярваме, че всеки един от партньорите ни в Съвместното управление има същата принципна позиция. Опитът ни от общата работа до момента показва това.

Реконструкция на правителството, блокиране на Народното събрание, нови избори - това са алтернативи.

По остра стабилност – дестабилизация обаче те накланят опасно везните към дестабилизацията. А от там крачката към икономическа и социална криза ще бъде бърза и лесна.

На базата на компромис и взаимно разбиране съставихме това управление, което постигна нужната стабилност и поведе България по нейния европейски път.

След направените вчера изявления, очакваме партията –мандатоносител да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление, а нашите решения ще вземем в колективните органи на партията и в разговор с коалиционните ни партньори", посочиха от БСП.

От "Има такъв народ" коментари нямаше.

"Има добри заявени намерения, ще видим дали ще има смяна на председателя на Народното събрание Наталия Киселова", коментира пред журналисти Джейхан Ибрямов от парламентарната група "Алианс за права и свободи" (АПС).

"Време е за оставка на правителството и да започнем да тълкуваме всичко, което се случи в България", каза лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев на влизане в парламента. Той допълни, че днес няма да се регистрират в пленарната зала, "защото няма да правят кворум на правителството".

Василев коментира вчерашната среща на ГЕРБ в централата на партията, като каза, че малкото му куче - йорки, когато сбърка нещо, гледало като премиера Росен Желязков по време на срещата.

След заканата на Борисов: Какъв ще е отговорът на партньорите в управлението

"Ако вървим към избори, е логично този председател на парламента да бъде сменен. Колкото пъти обаче ние сме искали това Киселова е получавала подкрепа", каза още Василев.

"Абсолютно наивно е да се вярва, че Бойко Борисов е жертва. Напротив – той режисира политически театър, в който в края ще се върне като „спасител” на нацията. Всичко това е представление". Такова мнение изрази в кулоарите на парламента депутатът от "Величие" Красимира Катинчарова.

"И искането за оставката на Наталия Киселова е част от сценария. Смяната ѝ се използва, за да демонстрира Борисов пред международните партньори, че контролира ситуацията. Същата тази оставка „Възраждане” се опитваха да предизвикат седмици наред, но безуспешно. Сега Борисов я посочи и ще се случи бързо", добави народният представител.

"Със сигурност ще има нови избори", смята Катинчарова.

"Парламентът, държавата вървят към нови избори. Има огромно напрежение както сред политическите сили, така и сред хората. Гневът клокочи. Управляващите са длъжни да го чуят – дори когато народът мълчи. Това е добре режисирана театрална постановка. Делян Пеевски вдига напрежението, а Борисов се появява като спасител и отново поема властта", каза още депутатът.

На въпрос ще работи ли "Величие" с президента Румен Радев, ако реши да направи политически проект тя отговори: "Ще видим. Нека първо стане ясно дали ще излезе с такъв проект".