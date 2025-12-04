Пилот на изтребител F-16 направи нещо невероятно

А мерикански пилот от Военновъздушните сили на САЩ е оцелял след 15 минути вражески ракетен обстрел по време на мисия в Близкия изток тази година, като е извършил изключително маневри с изключително високо натоварване, докато бойните глави са експлодирали само на метри от неговия изтребител, предава "Фокус".

Подполковник Уилям Паркс е награден със "Сребърна звезда", третата по значение военна награда за храброст в бой, в Пентагона миналата седмица за действията си, според съобщение на ВВС и похвала, получени от "Бизнес Инсайдър".

ВВС на САЩ заявяват, че мисията от 27 март е била проведена в зоната на отговорност на Централното командване на САЩ, която включва Близкия изток, но не уточняват къде точно. Времевата рамка обаче съвпада с военната кампания за бомбардировки срещу бунтовниците хути в Йемен, продължила няколко седмици.

Паркс е бил командир на мисията, ръководейки група от 21 ударни самолета, като е водил и четири изтребителя F-16 за потискане на вражеската противовъздушна отбрана.

Мисиите SEAD имат за цел да унищожат радарите и ракетните установки земя-въздух, като по този начин дават по-голяма свобода на действие на останалите самолети.

По време на мисията Паркс "умишлено се е поставил“ в обсега на противовъздушната отбрана, защитаваща "столицата на врага“, се посочва в мотивацията за наградата. Това решение е позволило на американските самолети да унищожат производствени съоръжения за балистични ракети.

Бойният самолет на Паркс е бил подложен на 15-минутна атака с ракети земя-въздух и зенитна артилерия. Пилотът е извършил серия от маневри с високо ускорение и е приложил контрамерки, докато боеприпасите са експлодирали на метри от него.

F-16 могат да издържат натоварване до девет пъти силата на гравитационното ускорение.

Опасностите по време на мисията не са приключили дотук. Паркс, с почти празен резервоар и все още над вражеска територия, бързо координирал "спешна среща с два отделни самолета с гориво" и така "предотвратил вероятната загуба на два самолета поради липса на гориво", се посочва в мотивацията за наградата му.

Ескадрилата на Паркс е унищожила рекордните 108 вражески дрона и крилати ракети, което е подкрепило редица военни операции на САЩ в Близкия изток, включително една, посветена на борбата с "Ислямска държава", съобщават от Военновъздушните сили.

Паркс е проявил и "иновативност" при използването на оръжия, като е изстрелвал евтини ракети с лазерно насочване и стари AIM-9M "въздух-въздух", разработени през 50-те години на миналия век, за да сваля вражеските цели, спестявайки на САЩ над 25 милиона долара разходи за боеприпаси.

"Рядко се случва някой да спечели Сребърна звезда, като откакто съществуват ВВС са присъдени по-малко от 100", коментира генерал Кен Уилсбах, началник на щаба на ВВС, по време на церемонията по връчването на наградите.