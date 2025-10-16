Пеевски: Всичко е в ръцете на Борисов

"Говорих с премиера Росен Желязков, изчаквам ги. Те щели да вземат решение до понеделник какво ще правят. Предполагам, че той изчаква Бойко Борисов. Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната". Това заяви лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Парламентът няма да работи и днес, депутатите отново не събраха кворум

На въпрос дали е готов преговорният екип на "ДПС-Ново начало", Пеевски отговори: "Ние винаги сме готови за преговори. Видяхте колко време подкрепяме този кабинет без нищо само заради хората. Готови сме и така да го подкрепяме, готови сме и да споделим отговорността, имаме здрав гръб, можем да носим отговорност. ДПС го е доказала", подчерта той.

По повод писмото, с което президентът Румен Радев информира началника на НСО, че в знак на солидарност от 20 октомври ще пътува с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват собствените си коли за изпълнение на служебни ангажименти, Пеевски коментира: "Той трябва да слезе от автомобила си като цяло, това е чист популизъм. В момента си прави партия, имам данни за това. Моите структури по места ме информират и не е почтено. Ако има войнска доблест, днес да подаде оставка. След това да развие партията си и когато има избори, да се яви на тях".