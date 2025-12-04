България

Съдът освободи един от обвиняемите за убийството в Мадан

Съдът прецени, че няма доказателства за участието на 20-годишния Дениз Мюмюн в побоя

4 декември 2025, 18:07
Съдът освободи един от обвиняемите за убийството в Мадан
Източник: БТА

А пелативният съд в Пловдив освободи от ареста единия от обвинените в убийството на 23-годишния Костадин Кабаджов в Мадан, съобщи за БТА Сашка Пушкова – говорител на съдебната инстанция. Убийството бе извършено миналата седмица сряда вечер в Мадан, след възникнал бой между две групи. 

Четиримата мъже на възраст между 20 и 26 години обжалваха в Апелативния съд наложената от Окръжен съд – Смолян мярка „Задържане под стража“. Те са обвинени в умишлено убийство. Експертната справка по назначената тройна съдебно-медицинска експертиза показва, че причината за смъртта на 23-годишния Кабаджов е тежка черепно-мозъчна травма.

Разкриха мотива за жестокото убийство в Мадан

Според съда по отношение на 20-годишния Дениз Мюмюн, който бе привлечен последен като обвиняем, няма нито едно доказателство, че е участвал в побоя. Останалите обвиняеми – братята Байрям Мехмед и Неим Мехмед, както и Шабан Мехмед остават в ареста. 

Апелативният съд не приема тезата на защитата за неустановеност на причината за смъртта на Кабаджов и механизма на настъпването ѝ. Не споделя и идеята за действия при условията на неизбежна отбрана или при превишаване на пределите ѝ. Обърна внимание, че двете враждуващи групи са планирали да участват в стълкновение, като съответно са се подготвили за физически сблъсък, така че поведението на едната или другата не би могло да се окачестви като непосредствено противоправно нападение, на което да може да се отговори с правомерна отбрана. 

8 души са задържани заради убийството на 24-годишния син на бизнесмен в Мадан

Освободеният от съда Дениз Мюмюн е с неприключило наказателното производство по внесен обвинителен акт за опит за убийство. 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

Източник: БТА, Елена Павлова    
Убийство Мадан Апелативен съд Пловдив
