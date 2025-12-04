България

Протестът на гръцките фермери: Отвориха "Кулата - Промахон", но блокираха "Илинден - Ексохи"

С огромно шествие демонстрантите затвориха магистралата към Серес, както и страничните пътища около нея

4 декември 2025, 09:26
МВР с мерки за безпроблемното протичане на студентския празник

МВР с мерки за безпроблемното протичане на студентския празник
Пеевски за ПП-ДБ: Това е истината, не могат да избягат от миналото си

Пеевски за ПП-ДБ: Това е истината, не могат да избягат от миналото си
Делото

Делото "Исторически парк": Привърженици на "Величие" протестират пред Съдебната палата в София
Разбиха и ограбиха църква край Пловдив

Разбиха и ограбиха църква край Пловдив
„Не съм плащал на протестиращи“, твърди задържаният с 31 000 лв. по време на размириците след протеста

„Не съм плащал на протестиращи“, твърди задържаният с 31 000 лв. по време на размириците след протеста
Задържаните на протеста: Прокуратурата иска постоянен арест за петима, пуска още толкова

Задържаните на протеста: Прокуратурата иска постоянен арест за петима, пуска още толкова
Бюджет 2026: Срещите продължават

Бюджет 2026: Срещите продължават
Митов пред НС: Шествието след протеста на 1 декември беше нерегламентирано

Митов пред НС: Шествието след протеста на 1 декември беше нерегламентирано

В тори ден гръцки фермери блокират с тракторите си границата между България и Гърция. При "Кулата - Промахон" в четвъртък сутрин се беше образувала 10-километрова опашка от тирове. Преминаването беше възможно само за леките автомобили.

Около 11:30 часа беше обявен временен прозорец, с който движението беше освободено за всички шофьори. Но гръцките фермери обявиха, че блокират движението за камиони през пункта  "Илинден – Ексохи", който беше алтернатива за влизане в южната ни съсведка. 

Спряха преминаването през „Кулата“ от българска страна

С огромно шествие протестиращите затвориха магистралата към Серес, както и страничните пътища около нея. Те недоволстват срещу забавянето на изплащането на земеделски субсидии след корупционен скандал в Агенцията по земеделските плащания в Гърция.

Над 1000 камиона стоят на магистралата, а фирмите губят от недоставка на стоките, които са за Гърция. Шофьорите на камиони заговориха за ответна реакция през лятото. "Трябва да се организираме и ние лятото. Да си го върнем.  Всяка зима е така", заяви един от водачите на тирове. 

Засега никой не може да каже колко дълго гръцките фермери ще останат на границата.

Гръцки фермери готвят блокада на Промахон в сряда

"Отворен е трафикът в четъртък сутрин само за леки автомобили, лекотоварни автобуси в двете посоки, както и за тежкотоварни автомобили по посока Гърция – България. За момента няма договорен „отворен прозорец“ за изчакващите тирове от българска страна. Ние сме в постоянна връзка с гръцките власти. Надяваме се въпросът да бъде решен  в най-скоро време. Ако не бъде пуснат целият трафик, поне да се договорят прозорци за поетапно пропускане на товарните автомобили". Това обясни пред NOVA старши инспектор Стойчо Траянов от ГПУ-Петрич.

Призивите бяха тежкотоварните камиони да се движат по другото трасе към Гърция – през пункта  "Илинден – Ексохи".

"Той е отворен за всякакъв вид трафик, така че предлагаме да използват този алтернативен маршрут", заяви Траянов. По обяд обаче и този маршрут беше блокиран за тирове. 

Източник: nova.bg    
гърция промахон протести фермери
Последвайте ни
Авария остави голям столичен квартал без парно и топла вода

Авария остави голям столичен квартал без парно и топла вода

Изненадващата поява на Клаудия Шифър на кралския банкет в Уиндзор

Изненадващата поява на Клаудия Шифър на кралския банкет в Уиндзор

Тяло на мъж е открито в двора на врачанската болница

Тяло на мъж е открито в двора на врачанската болница

Ричард Гиър с рядък коментар за 20-годишната си забрана да участва в Оскарите

Ричард Гиър с рядък коментар за 20-годишната си забрана да участва в Оскарите

Банките отпускат по-трудно кредити

Банките отпускат по-трудно кредити

pariteni.bg
Разходи, документи и съвети при внос на автомобил от ЕС

Разходи, документи и съвети при внос на автомобил от ЕС

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 5 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 5 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 5 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена към приятелка: — Мъжът ми винаги има последната дума… — И коя е тя? — „Добре“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хилари Клинтън ще се срещне с британски депутати - привилегия, отказана два пъти на Тръмп

Хилари Клинтън ще се срещне с британски депутати - привилегия, отказана два пъти на Тръмп

Свят Преди 7 минути

Тя ще участва в събитие в резиденцията на председателя на Камарата на общините

Кайли Дженър е преминала терапия със стволови клетки за хронична болка в гърба

Кайли Дженър е преминала терапия със стволови клетки за хронична болка в гърба

Любопитно Преди 26 минути

„Справям се с лоша хронична болка в гърба почти 3 години след последната ми бременност"

.

Дипломатически чар: Макрон избегна въпрос за Палестина с намигване и усмивка

Свят Преди 1 час

Журналист се опита да попита Макрон дали Франция ще признае Палестина, но президентът, вместо да даде конкретен отговор, се усмихна и демонстрира своя

Николов: Полицията беше подготвена, твърденията за липса на реакции са неверни

Николов: Полицията беше подготвена, твърденията за липса на реакции са неверни

България Преди 1 час

Това заяви главният комисар на СДВР в рамките на изслушването в пленарната зала за ескалацията след протеста на 1 декември

,

Продадоха картина на Христос с пет чудеса за рекордната сума от 5,6 милиона паунда

Любопитно Преди 1 час

Триптихът е оцелял през религиозни чистки и политически катаклизми повече от 500 години

"Мамо, няма да ме познаеш като ме видиш!" - Радостина от “Игри на волята” с изповед минути след като отпадна на крачка от финала! (ВИДЕО)

"Мамо, няма да ме познаеш като ме видиш!" - Радостина от “Игри на волята” с изповед минути след като отпадна на крачка от финала! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Моди, Владимир Путин

Визитата на Путин в Индия: От частна вечеря с премиера Моди до посещение в Радж Гат - какво включва програмата

Свят Преди 1 час

Двамата лидери се очаква да прегледат целия спектър на специалното партньорство

„Хамас“ предаде тленните останки на тайландски заложник, Ран Гвили все още в Газа

„Хамас“ предаде тленните останки на тайландски заложник, Ран Гвили все още в Газа

Свят Преди 1 час

Предаването на всички тела на пленници на „Хамас“ ще изпълни основно условие по първата част от плана на американския президент Доналд Тръмп за край на започналата на 7 октомври 2023 г. война в ивицата Газа

Младеж нахлу в дом в Струйно, преби баща и син и потроши имущество заради личен конфликт

Младеж нахлу в дом в Струйно, преби баща и син и потроши имущество заради личен конфликт

България Преди 1 час

21-годишният нападател е разбил имущество и е пребил баща и син в дома им; задържан е за 24 часа и е образувано досъдебно производство

Трима полицаи са ранени при престрелка в Небраска

Трима полицаи са ранени при престрелка в Небраска

Свят Преди 1 час

Органите на реда преследвали заподозрения, който по-рано прострелял мъж в магазин за хранителни стоки

<p>Уловиха тайния жест на принц Уилям към&nbsp;Кейт пред гости в Уиндзор (ВИДЕО)</p>

Принц Уилям нежно „побутва“ принцеса Кейт пред гости в Уиндзор

Любопитно Преди 1 час

Когато забелязва, че чичо му – херцогът на Единбург – се приближава към тяхната маса, Уилям нежно поставя ръка на гърба на съпругата си и благодари на един от уредниците, за да даде знак, че е време да преминат към следващата група експонати

Дмитрий Медведев

Русия предупреждава: „Заемът за репарации“ на ЕС може да бъде повод за война

Свят Преди 2 часа

„Ако лудият Европейски съюз, в крайна сметка, се опита да открадне руски активи, замразени в Белгия, под прикритието на така наречения „заем за репарации“, Русия може съвсем основателно да възприеме този ход като casus belli* с всички съответни последствия за Брюксел и отделните държави членки на ЕС“, каза Дмитрий Медведев

Силно земетресение разлюля Северозападен Китай

Силно земетресение разлюля Северозападен Китай

Свят Преди 2 часа

Епицентърът му е бил в района на окръг Акчи на дълбочина от 10 км

<p>Великобритания отново флиртува с ЕС, но Брюксел е твърде зает</p>

"Брекзит": Великобритания отново флиртува с ЕС, но Брюксел е твърде зает

Свят Преди 2 часа

Британските министри вече говорят открито за икономическите щети от "хаотичния Брекзит", но възможностите за промяна са ограничени

Yettel представи новото си приложение – онлайн магазин, услуги и развлечение в едно

Yettel представи новото си приложение – онлайн магазин, услуги и развлечение в едно

Технологии Преди 2 часа

Yettel представи новото си мобилно приложение на специално събитие под надслов Future Looks Like WOW

Лаура Кьовеши откри новия офис на Европрокуратурата в София

Лаура Кьовеши откри новия офис на Европрокуратурата в София

България Преди 2 часа

Той се намира на бул. "Александър Стамболийски" 45

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

dogsandcats.bg

Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

dogsandcats.bg
1

Облачно и дъждовно за Никулден

sinoptik.bg
1

Най-дъждовната есен за последните 10 години

sinoptik.bg

Радостина от “Игри на волята” с трогателен първи разговор с майка ѝ веднага след отпадането си на крачка от големия финал! (ВИДЕО)

Edna.bg

Коледно чудо: Дебора Михайлова показа новия си приятел в емоционален пост

Edna.bg

Вондроушова разтърси света на тениса заради допинг ченгета

Gong.bg

Нов удар за Трент и Реал Мадрид

Gong.bg

Пребиха баща и син и изпочупиха дома им в Шуменско, има задържан

Nova.bg

Жълт код за значителни валежи в пет области на България

Nova.bg