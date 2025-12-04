МВР с мерки за безпроблемното протичане на студентския празник

Задържаните на протеста: Прокуратурата иска постоянен арест за петима, пуска още толкова

"От страна на "Охранителна полиция" са предприети организационни мерки с цел осигуряване на обществения ред и гарантиране сигурността на гражданите по време на празничните дни. Целта е повишаване бдителността на охранителите, както и осигуряване на строг пропускателен режим в обектите, където ще присъстват студенти и се очаква струпване на повече хора". Това обяви на брифинг главен инспектор Милорад Йорданов от “Охранителна полиция” при ГДНП.

Обсъдени са и начините за бърза двустранна връзка между охранителите и полицейските служители при наличие на съмнителни лица, настъпили инциденти или други ситуации, изискващи намесата на полицията.

"Събрана е информация за организираните мероприятия от страна на студентите – къде ще се събират и празнуват, за да бъдат насочени допълнителни полицейски екипи, които да осигурят сигурността им и да гарантират обществения ред", обясни той.

Управители и ползватели на питейни и увеселителни заведения са инструктирани за спазването на изискванията за пропускателен режим и охрана.

"Обсъдени са действията при ситуации с голямо струпване на хора, включително недопускане на превишаване на капацитета и поддържане в изправност на аварийните изходи", подчерта главният инспектор, цитиран от NOVA.

"Служителите, които ще работят по време на празничните дни, са инструктирани да контролират лица със съмнително поведение, да обръщат внимание на вещи и предмети, оставени без надзор, и да предприемат необходимите действия при съответните ситуации. Определени са служители от териториалните структури на МВР, ангажирани с противодействие на престъпления против личността и собствеността, с цел недопускане на нарушения или своевременно разследване при необходимост. Активизирано е наблюдението над лица, представляващи интерес за полицията, за които има данни, че ще посещават обекти, свързани с празничните мероприятия", допълни той.

Униформените ще следят за стриктно и за спазване на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, включително използването им по време на тържествата.

В зимните курорти - Боровец, Банско и Пампорово, където традиционно има повече присъствие на студенти, ще има по-засилено полицейско присъствие.

Инспектор Димитрина Иванова от „Пътна полиция“ при ГДНП обясни, че се обръща специално внимание на необходимостта от отговорно поведение от всички водачи на пътя.

"Наш основен приоритет е празникът да премине спокойно, безпроблемно и без инциденти. "Пътна полиция" предприема засилени мерки за контрол в цялата страна. Екипите ще следят активно за управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол, наркотични вещества или техните аналози, както и за управление от неправоспособни водачи. Ще се следи и за техническа изправност на автомобилите и наличие на задължителната застраховка „Гражданска отговорност", посочи тя.