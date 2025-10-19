България

Ива Митева: Борисов има много маски, показва ги ежедневно, държи "торба, пълна с фокуси"

Трифонов винаги ни е изненадвал, надявам се да не остане в този кабинет, заяви тя

19 октомври 2025, 10:56
Ива Митева: Борисов има много маски, показва ги ежедневно, държи "торба, пълна с фокуси"
„Наблюдаваме играта „Борба за власт”. Мисля, че в тази борба ще спечели този, който с едното си око гледа към миналото и си е взел поука, а с другото око гледа с перспектива за бъдещето”. Това заяви в ефира на NOVA Ива Митева, бивш председател на Народното събрание.

„Борисов има много маски, показва ги ежедневно, държи „торба, пълна с фокуси”. Доказал ни е през годините, че познава добре триковете. Не знам да кажа за Трифонов – винаги ни е изненадвал. Като че ли все още и малко надежда е останало. Надявам се,  да не остане в този кабинет и да изненада и самия себе си”, коментира Митева.

Според нея на ИТН не е било мястото в този кабинет и те са сбъркали. Относно обясненията, че никой не може да спре една парламентарна група да даде вота си.   

„Доста е наивно. При положение, че подписаха този „кордон”, след това обаче казаха, че е „розов балон”. При положение, че толкова правителства разсипаха, толкова парламенти се разстуриха, точно сега не им беше мястото в този кабинет. Да, Пеевски има право да даде своята заявка, защото подкрепя. Тук е важен по-скоро факторът влияние, не численост. С 29 народни представители той може да контролира целия парламент”, коментира Ива Митева.

„Ще спечели, който има търпението, емоциите трябва да останат на заден план”, смята тя.

След внесените законопроекти за НСО, се наблюдава силна омраза и гняв, желание за отмъщение. „Обикновено силният човек участва в диалог, аз Пеевски не съм го видяла да участва в дебат”, каза Митева.

Тя очаква избори на пролет.

„Ако този парламент се разпусне към днешна дата, това значи избори краят на декември или средата на януари. Истината е, че има бюджет. Предполагам, че ще се опитат да приемат Закона за Държавния бюджет, от който зависи дали ще има стабилно управление, или не”, коментира тя.

Източник: NOVA    
