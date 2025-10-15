БСП: Очакваме ГЕРБ да внесе предложенията си в Съвета за съвместно управление

П ърви коментар след изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов пред партията във вторник. БСП очаква ГЕРБ-СДС да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление, а решение коалиционният партньор ще вземе в колективните органи на партията.

От ИБ на БСП изпратиха и официална позиция относно изявлението на Борисов:

БСП е най-старата партия в днешната политическа система, приела принципите на демокрацията и държавнически подход в поведението си, независимо в или извън управление.

В конкретната политическа ситуация поставяме на първо място финансовата и социалната стабилност на държавата и българите. Категоричната ни позиция е, че нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата. Както и че би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента.

От самото начало на това управление ние загърбихме тяснопартийното и политическото его в името на обществения интерес.

Вярваме, че всеки един от партньорите ни в Съвместното управление има същата принципна позиция. Опитът ни от общата работа до момента показва това.

Реконструкция на правителството, блокиране на Народното събрание, нови избори - това са алтернативи.

По остра стабилност – дестабилизация обаче те накланят опасно везните към дестабилизацията. А от там крачката към икономическа и социална криза ще бъде бърза и лесна.

На базата на компромис и взаимно разбиране съставихме това управление, което постигна нужната стабилност и поведе България по нейния европейски път.

След направените вчера изявления, очакваме партията –мандатоносител да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление, а нашите решения ще вземем в колективните органи на партията и в разговор с коалиционните ни партньори.