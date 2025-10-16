Президентът Румен Радев: Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта

"Ставаме свидетели как Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта. Това е нелегитимно и антидемократично действие, което се извършва пред погледа на избирателите. Те не са крепост и никой не си е позволявал да се държи толкова унизително с един премиер. Основната фигура в парламентарната република - председателят на НС, е сведена до плод и зеленчук". Това каза държавният глава Румен Радев пред журналисти.

Радев за думите на Борисов: Евтин политически театър

"Целият моноспектакъл на Борисов бе триумф на ненормалността на българската политика. Властта не е в институциите, а в двама души, които си я разменят и това не може да продължава повече. Моят така наречен нов политически проект са политически граждани, ще продължа да отстоявам техните интереси", добави президентът.

Във връзка с писмото, с което Радев информира началника на НСО, че в знак на солидарност от 20 октомври ще пътува с личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват собствените си коли за изпълнение на служебни ангажименти, държавният глава коментира:

Румен Радев до шефа на НСО: От 20 октомври ще пътувам с личния си автомобил

"Нямам право да се откажа от личната си охрана по закон, ако депутатите вземат такова решение, ще се съобразя. Отказах се от служебния си автомобил, защото не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка, оформил съм ценностна система сред хората със сини пагони, където понятията дълг, отговорност и солидарност, не са празни понятия. Никога не съм оставял сами в трудни ситуации хората, за чиито животи съм отговарял. А в такива ситуации нерядко са ги поставяли решенията на овластени политици. Когато бъде приет закон, с който се принуждават хора да вършат държавна работа с частни автомобили, аз ще бъда солидарен с тях. Управляващите приемат закони, които разграждат държавността, всички граждани трябва да съграждаме отново. Призовавам депутатите да слязат от лимузините и да вършат служебна работа с лични автомобили. Така някои от тях най-сетне ще се запознаят със своите избиратели", призова Радев, цитиран от NOVA.

Относно наложеното вето на Закона за ДАНС, президентът обясни, че ще вземе решение дали да сезира КС, след като минат дебатите в пленарна зала.

"Проблемът е в неформалната информация, която тече от ДАНС към политически лидери. Тя трябва да изпраща еднакъв по обем информация до президента, премиера и председателя на НС", смята Румен Радев.