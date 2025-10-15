След заканата на Борисов: Какъв ще е отговорът на партньорите в управлението

Първи коментар на Иво Сиромахов, след като напусна Слави Трифонов

К лючов политически ден. След като вчера Бойко Борисов обяви, че ГЕРБ няма място в подобно управление и заговори за преформатиране на правителството, днес се очаква и отговорът на партньорите в управлението.

Повод за труса в коалицията станаха изборите в Пазарджик.

Борисов поиска и смяната на Наталия Киселова.

Часове след изказването на Борисов пред партийния му актив лидерът на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски заяви, че са готови да поемат своята отговорност за управлението. Пеевски заяви, че очаква покана от премиера Желязков за преформатиране не управлението.

На този фон министър-председателят отмени насроченото за днес заседание на кабинета.

Не е ясно дали и днешният пленарен ден ще започне, посочва NOVA, след като Борисов нареди депутатите на ГЕРБ да не осигуряват кворум.

Премиерът Росен Желязков отмени правителственото заседание утре