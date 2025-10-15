България

След заканата на Борисов: Какъв ще е отговорът на партньорите в управлението

Повод за труса в коалицията станаха изборите в Пазарджик

15 октомври 2025, 06:54
"БСП-Обединена левица" за вота в Пазарджик: Постепенно започваме да си връщаме позициите в страната
Задържаха служители на

Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
К лючов политически ден. След като вчера Бойко Борисов обяви, че ГЕРБ няма място в подобно управление и заговори за преформатиране на правителството, днес се очаква и отговорът на партньорите в управлението.

Повод за труса в коалицията станаха изборите в Пазарджик.

Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

Борисов поиска и смяната на Наталия Киселова.

Часове след изказването на Борисов пред партийния му актив лидерът на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски заяви, че са готови да поемат своята отговорност за управлението. Пеевски заяви, че очаква покана от премиера Желязков за преформатиране не управлението.

Пеевски: Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България!

На този фон министър-председателят отмени насроченото за днес заседание на кабинета.

Не е ясно дали и днешният пленарен ден ще започне, посочва NOVA, след като Борисов нареди депутатите на ГЕРБ да не осигуряват кворум.

Премиерът Росен Желязков отмени правителственото заседание утре

Източник: NOVA    
Всичко от днес

