Желязков: Не е време за избори, Борисов: С Пеевски трябва да се говори право в очите

Н е е време за избори, защото в политически план това означава избори през февруари месец. Провеждането на избори по никакъв начин няма да допринесе за изграждането на стабилен социален мир.

Това заяви премиерът Росен Желязков на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ с областните координатори на партията, министри, народни представители и кметове. 

„Не, не е време за избори. Това означава избори през февруари месец в началото на една предизвикателна година свързана с предизвикателства с новия бюджет, приемането на еврото и сложна геополитическа среда. Провеждането на избори по никакъв начин няма да допринесат за изграждането на стабилен социален мир“, каза министър-председателят.

Той отбеляза, че в Народното събрание няма нито спокойствие, нито здрав разум и това се пренася върху обществените настроения и социалния диалог. 

Източник: БГНЕС

Изборите в Пазарджик са лакмус за това, че коалицията има нужда от сериозен разговор. Този разговор е започнат от нас, каза още Желязков и съобщи, че вчера е разговарял с БСП. 

Нуждаем се от стабилно парламентарно мнозинство. 

„Нуждаем се от стабилно парламентарно мнозинство с много ясен ангажимент. Изборите няма да решат нищо – нито въпроса с фрагментацията в парламента, нито с новите мнозинства, нито къде е България в този труден геополитически моменти, накъде отива и защо отива натам накъдето някой иска да ни заведе“, заяви Желязков.

Той съобщи, че в понеделник предстоят срещи. „Трябва да носим еднаква отговорност за своите действия и решения“, призова министър-председателят. 

По темата с изборите партията се произнесе, че не иска избори и избори няма да има. Това заяви лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов.

Борисов обвини ПП-ДБ, че не предлагат политически решения, въпреки че той се е надявал, че те все пак като евроатлантици ще подкрепят правителството на Желязков по някои важни теми. Вместо това ПП-ДБ са казали всичко друго, но не как да се реши проблема с управлението. 

„Искрено се надявах ПП-ДБ да излязат и да предложат нещо, но те не го направиха. Единственият, който излезе и каза, че подкрепя това правителство е Пеевски. От 20 години го познавам и знам, че си държи на думата. С Пеевски трябва да се говори право в очите. Това може, това – не. Тогава няма да има никакъв проблем“, заяви Борисов.

Той заяви, че от ПП-ДБ са искали да го пенсионират, но се е оказало така, че те са се сдобили с най-младия пенсионер в лицето на Кирил Петков.

Сега трябва да проведем едва среща с "Новото начало". Срещаме се с тях и казваме, че партньорството изисква преди да се изкажеш по някаква тема, го обсъждаш с партньорите, коментира още Бойко Борисов, според който бюджетът за 2026 година е най-важната тема.

„В политиката нито има вечни приятели, нито вечни врагове. Нищо по-различно не може да се направи от това. Дали ни харесва или не, това е единственият начин“, каза той и определи ПП-ДБ като лицемери и провокатори. 

„Моето предложение е такова. Ако партията иска избори, днес отиваме на избори. На никого не съм длъжен. Но партията категорично заявява, че не иска избори. Второто, което искам“, обърна се Борисов към Росен Желязков, който присъства на заседанието като партиен член – „срещаш се с колегите, но вече заедно, аз поех тежестта. Срещнете се трите партии, в рамките на парламента, за да не дразним хората, и гарантирайте едно преминаване през първия бюджет в евро“.

„Януари, февруари и март са зимни – с евро и без евро. Гарантирайте стабилност! Ако ИТН, и БСП са окей, но ако не са, само ние няма да го правим. Това ми е предложението“, заключи Борисов и инструктира ежемесечни събирания на министри, областни ръководители и кметове. 

 

Източник: БГНЕС/ БТА, Теодора Цанева    
