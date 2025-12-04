Свят

"Бях простреляна 7 пъти и оцелях" - наднормено тегло спаси живота на жена

Бранди Литрел е отвлечена и простреляна многократно от тийнейджър, който я ограбва, но оцелява заради наднорменото си тегло

4 декември 2025, 16:26
"Бях простреляна 7 пъти и оцелях" - наднормено тегло спаси живота на жена
Ж ена оцелява след като е простреляна седем пъти и оставена да умре от нападателя си, като според докторите наднорменото й тегло я спасява.

Принудена да коленичи с пистолет, опрян в главата ѝ, Бранди Литрел осъзнала, че така ще умре. Но въпреки че била простреляна и изгубила огромно количество кръв, таксиметровия шофьор от Клинтън, Мисисипи, по чудо оцеляла – защото била с наднормено тегло и куршумите заседнали в мастната тъкан на тялото ѝ, съобщава The Sun.

Когато 40-годишната Бранди започнала работа, тя дори не подозирала, че един от клиентите ѝ ще я отвлече и обере, заплашвайки я с оръжие. След като я прострелял  седем пъти, 17-годишният Донтарис Миджи спокойно отишъл на работа в McDonald’s, сякаш нищо не се е случило – макар че току-що се опитал да извърши хладнокръвно убийство.

Миджи беше осъден на 30 години през април 2025 г.

Бранди смело говори за ужаса, който е преживяла. „Той продължаваше да стреля… кръвта ми се стичаше по очилата към лицето ми. Всичко стана черно“, разказва тя за момента, в който повярвала, че е настъпил краят.

Тя добавя: „Това, което се случи, беше като сцена от филм. Никога не съм вярвала, че може да се случи на мен.“

„Наистина е чудо, че съм жива днес. Получих втори шанс за живот. Най-доброто отмъщение, което мога да си позволя, е да живея пълноценно, докато този чудовищен човек лежи в затвора.“

През 2021 г. Бранди била на 36 години и работела като шофьорка за Lyft в Клинтън вече пет години.

Както Uber, така и Lyft позволяват на клиентите да резервират курс през приложение, а шофьорите като Бранди ги превозват със собствени автомобили. „Никога не съм имала лош пътник“, спомня си тя. „Всички бяха учтиви. Пет години всичко беше безпроблемно.“

През ноември същата година Бранди получила заявка от Миджи да го вземе.

„Приемах поръчката и пристигнах до апартамента му след няколко минути. Изпратих му съобщение през приложението, че съм отвън – в черен Dodge Journey“, разказва тя.

„Той ми отговори, че ще излезе след малко. И след минута млад чернокож мъж с къса афро-прическа влезе на задната седалка.“

Странно било, че Миджи слязъл от колата, за да вземе „колега“. Но когато се върнал десет минути по-късно, нямало никакъв колега.

„Каза нещо, което не чух ясно. Обърнах глава – и видях черен пистолет, насочен към лицето ми“, казва тя, припомняйки си ужаса.

„Замръзнах. Не можех да повярвам, че това се случва с мен. Той ми каза да му дам ключовете, Apple Watch-а и да се преместя на задната седалка.“

„Треперейки, взех нещата си и ги оставих на предната седалка – заедно с шофьорската книжка и ключовете за гаража.“

„Той ме принуди да се кача отзад, а сам застана зад волана. Започна да кара като обезумял.“

„Преминавахме през остри завои. Той непрекъснато ме разпитваше за телевизори и електроника, които имам в къщата. Казах му, че току-що съм се преместила и още нямам нищо. Бях ужасена, че ще си помисли, че лъжа.“

Бранди живеела с баба си, 76-годишната Дороти, която я отгледала след смъртта на майка ѝ, когато тя била на 13.

Тя била ужасена, че нападателят може да отиде в дома им – в крайна сметка вече държал ключовете ѝ, а адресът ѝ бил на шофьорската книжка.

Накрая Миджи спрял колата близо до блок с гора зад него.

„Той ме принуди да изляза, държейки пистолета опрян в мен. Накара ме да вървя с него навътре в гората“, разказва Бранди.

„Бях парализирана от шок. Аз съм ниска и пълна – знаех, че нямам шанс да избягам.“

„Той ме заведе по-навътре, преди да спре. Насочи пистолета към главата ми и студено ми нареди да коленича. Гласът му беше странно спокоен, но… зъл.“

„Направих каквото каза. И тогава той натисна спусъка“, споделя тя. 

„Оглушителен гръм разцепи ушите ми. Куршумът ме удари в бедрото и паднах.Покрих лицето си с ръце, докато вторият изстрел прогърмя и куршумът удари задната част на врата ми.Той продължаваше да стреля. Но не чувствах болка – само звън в ушите. Всичко беше като в мъгла.“

„Кръвта се стичаше по очилата ми към лицето. После всичко стана черно.“

Смятайки, че е мъртва, Миджи избягал.

Бранди не знаела колко време е била в безсъзнание. Но когато отворила очи, била шокирана.

„Повтарях си: жива съм… жива съм. Помислих, че съм умряла. Лежах в локва от собствената си кръв.“

„Нападателят го нямаше. И се паникьосах за баба ми – че може би е убита у дома.“

„Трябваше да стигна до нея. С последни сили се влачих по земята към едно дърво.“

Бранди стигнала до близките апартаменти и помолила жена за помощ.

Повикали спешните служби, а тя била откарана в болница, където повече от 30 лекари и медицински сестри били смаяни, че е жива.

Въпреки седемте огнестрелни рани, тя оцеляла – но непрекъснато молела медиците да се обадят на баба ѝ, защото Миджи все още имал адреса ѝ.

„Не можех да повярвам как някой може да стреля по друг човек и после да отиде да прави хамбургери“, разказва тя.

Лекар успял да се свърже с баба ѝ – тя била добре. 

Хирурзите отстранили куршуми от лявото бедро, дясната ръка и рамо, гърдите, врата и корема ѝ. Раменната кост била счупена, а Бранди изгубила много кръв.

„Хирургът ми каза, че всеки куршум е пропуснал жизненоважните органи. Бях невероятна късметлийка“, казва Бранди.

„Това, че съм с наднормено тегло, ме спаси – куршумите заседнаха в мастната тъкан.“

Арестуването на Миджи

Полицията я посетила скоро след операцията. Показали ѝ снимки на заподозрени – и когато видяла лицето на Миджи, тялото ѝ се разтреперило.

Те проследили колата ѝ и я намерили паркирана пред McDonald’s, където Миджи работел. 

Ужасният инцидент нанесъл дълбоки физически и психологически белези на Бранди.

„Бях травмирана. Постоянно преживявах сцената в ума си. Обожавах да съм шофьор и никога не бях се чувствала несигурна.“

Шест месеца по-късно, през август 2022 г., тя направила смело решение – да се върне към работата си като таксиметров шофьор. Но опитът бил кратък.

„Бях много по-уплашена от непознати, отколкото предполагах.“

В крайна сметка тя напуснала и намерила нова, по-сигурна работа – като шофьор за фирма, свързана с железопътни проекти, където превозва едни и същи хора всеки ден.

„Те печелят добре, така че знаех, че нямат интерес да ме ограбят или застрелят“, казва тя.

Срещата в съда

След четири години Бранди най-сетне застанала лице в лице с Миджи – вече на 20 години – в съдебната зала през април 2025 г.

В своята декларация за въздействие върху жертвата тя му казала как е загубила част от подвижността на рамото си, как куршумите активират детектори при рентгенови апарати и как тялото ѝ е покрито с белези от входните и изходните рани.

„Никога няма да разбера защо го направи. Но оцелях.“ — Бранди

Донтарис Миджи от Джаксън, Мисисипи, се признал за виновен в опит за убийство, въоръжен грабеж, кражба на автомобил и отвличане. Осъден е на 30 години затвор.

Бранди казва: „Той никога не се извини. Не показа никакво разкаяние. Беше студен и зъл.“

 

Източник: The Sun    
