Радев за думите на Борисов: Евтин политически театър

"Нямам днес никакво намерение да развалям празника на Пловдивския медицински университет с този евтин политически театър".

Това заяви президентът Румен Радев в Пловдив, коментирайки вчерашното изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

Радев все пак допълни, че ще направи коментар по въпроса утре.

Държавният глава е в Пловдив за 80-годишнината на Медицинския университет. Той ще приветства ръководството, академичния състав и възпитаниците на висшето училище на тържественото отбелязване на годишнината.