България

Разбиха и ограбиха църква край Пловдив

По първоначална информация извършителите са откраднали кутията с дарения

4 декември 2025, 09:41
10-километрова опашка от камиони на

10-километрова опашка от камиони на "Кулата" заради протеста на гръцките фермери
„Не съм плащал на протестиращи“, твърди задържаният с 31 000 лв. по време на размириците след протеста

„Не съм плащал на протестиращи“, твърди задържаният с 31 000 лв. по време на размириците след протеста
Ескалацията след протеста в София: Гледат мерките на задържаните

Ескалацията след протеста в София: Гледат мерките на задържаните
Бюджет 2026: Срещите продължават

Бюджет 2026: Срещите продължават
Изслушват вътрешния министър Даниел Митов в НС за протеста в София

Изслушват вътрешния министър Даниел Митов в НС за протеста в София
Времето се влошава - дъжд и мъгли в четвъртък

Времето се влошава - дъжд и мъгли в четвъртък
Нови протести в София и страната, пистолет, боксове, ножове, полицията реагира

Нови протести в София и страната, пистолет, боксове, ножове, полицията реагира
От

От "Възраждане" не успяха да изпишат "референдум" в НС

Н овата църква в пловдивското село Стряма е станала обект на взлом и кражба. Престъплението е извършено в момент, в който видеонаблюдението било изключено заради временно демонтирани камери при пребоядисване на сградата.

Обраха църква навръх Цветница

По първоначална информация извършителите са откраднали кутията с дарения. Разбита е и вратата на касата, където се държат парите от продажбата на свещи.

Полицията работи по случая.

Жена задигна даренията от храма в Нови хан

"Както обикновено, изключих СОТ-а, отключих входната врата и влязох в храма. Всичко на пръв поглед си беше нормално. Но, когато се огледах, видях, че е разбита вратата на свещопродавната. Инстинктивно погледнах към касата, където са даренията. Тогава установих, че кутията липсва", каза в ефира на NOVA свещеникът в храма "Свети Великомъченици София, Вяра, Надежда и Любов" отец Красимир.

Дни преди Рождество: Крадци отмъкнаха 5000 лв. от храм

Той веднага се обадил на телефон 112 и когато полицаите дошли, установили, че има разбит и притворен прозорец до олтара, през който вероятно са влезли крадците. 

"Според полицията те са били поне двама. Взели са основно пари. Даренията в кутията се събират почти година. Тя се отваря през януари, тъй като е запечатана от Пловдивската митрополия. Вътре е имало най-малко 700 лева", обясни отец Красимир. 

Крадци разбиха и ограбиха църква в Монтана

Според него крадците са бързали или нещо ги е изплашило, тъй като около кутията за дарения имало разхвърляни дребни банкноти и монети. 

"За първи път се влиза злонамерено в този храм. Не липсва друго, освен парите", подчерта свещеникът. 

От полицията в Раковски съобщиха, че работят по всички възможни версии и продължават да издирват крадците. 

Източник: NOVA    
църква кражба пловдивско кутия дарения
Последвайте ни
„Не съм плащал на протестиращи“, твърди задържаният с 31 000 лв. по време на размириците след протеста

„Не съм плащал на протестиращи“, твърди задържаният с 31 000 лв. по време на размириците след протеста

Вълшебство в Ню Йорк: Легендарната елха на Рокфелер грейна с 50 000 светлини (СНИМКИ)

Вълшебство в Ню Йорк: Легендарната елха на Рокфелер грейна с 50 000 светлини (СНИМКИ)

Катастрофа на изхода на Русе за Разград, две жени са пострадали

Катастрофа на изхода на Русе за Разград, две жени са пострадали

Бащата на Меган Маркъл се бори за живота си след спешна операция

Бащата на Меган Маркъл се бори за живота си след спешна операция

Банките отпускат по-трудно кредити

Банките отпускат по-трудно кредити

pariteni.bg
9 очарователни факта за женските котки

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 5 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 5 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 5 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена към приятелка: — Мъжът ми винаги има последната дума… — И коя е тя? — „Добре“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Празни родилни отделения и изчезващо поколение - демографският шок в Украйна

Празни родилни отделения и изчезващо поколение - демографският шок в Украйна

Свят Преди 28 минути

„Много млади мъже са загинали“, оплаква се гинекологът Евген Хекел в кабинета си. „Млади мъже, които, откровено казано, трябваше да попълват генофонда на Украйна“

Радостина от “Игри на волята”: Блатото се чувстваше като в затвор, в Изолатора беше красиво! (ВИДЕО)

Радостина от “Игри на волята”: Блатото се чувстваше като в затвор, в Изолатора беше красиво! (ВИДЕО)

Свят Преди 32 минути

Радостина Радева влезе със заявка да стане първата жена победител и излезе като последната оцеляла жена в сезона - с кураж, рани и тежки уроци

Как Белгия се превърна в най-ценния съюзник на Русия в Европа

Как Белгия се превърна в най-ценния съюзник на Русия в Европа

Свят Преди 1 час

Белгийският премиер Барт де Вевер блокира плана на ЕС да използва руските замразени активи в Брюксел за огромен заем към Украйна

Проверки на МОН установиха: Масово студентите не посещават лекции

Проверки на МОН установиха: Масово студентите не посещават лекции

България Преди 1 час

В огромни университети като СУ и УНСС аудиториите остават полупразни, а средната посещаемост на лекции и упражнения често не надвишава 40 – 45%

Пийт Хегсет

Пийт Хегсет е изложил войници на риск със скандала „Сигнал“, сочи разследване

Свят Преди 1 час

Доналд Тръмп

Институт за мир във Вашингтон вече се казва Доналд Тръмп

Свят Преди 2 часа

През първите месеци на втория си мандат Тръмп се опита да разформирова института, създаден през 1984 г.

Украинската делегация се подготвя за нови преговори в САЩ

Украинската делегация се подготвя за нови преговори в САЩ

Свят Преди 2 часа

Това заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение

Мадуро проведе "сърдечен" разговор с Тръмп

Мадуро проведе "сърдечен" разговор с Тръмп

Свят Преди 2 часа

Венецуелският президент го определи като "потенциална възможност за дипломацията"

Как възпитават децата си във Финландия?

Как възпитават децата си във Финландия?

Любопитно Преди 2 часа

Свобода да взимат решения сами, следобедна дрямка навън дори когато е минус 2 градуса и гарантирана детска градина за всеки

Който се моли и чете Библията, живее опасно в Северна Корея

Който се моли и чете Библията, живее опасно в Северна Корея

Свят Преди 2 часа

Християните в Северна Корея са смятани за "колаборационисти на империалистическите сили"

д

Отиде си поетът Найден Вълчев, автор на "Една българска роза"

България Преди 3 часа

Тъжната вест събщи внукът му Филип Вълчев

Спъване върху равна повърхност: Kога е късмет и кога лош късмет?

Спъване върху равна повърхност: Kога е късмет и кога лош късмет?

Любопитно Преди 3 часа

Народните поверия смятат подобно събитие за мощен знак на съдбата, защото тялото ви за момент е загубило контакт със земята

Света великомъченица Варвара

Днес не правете тези неща - забраните на св. Варвара, които пазят дома

България Преди 3 часа

Българската народна традиция свързва деня с предпазване от болести, особено детски, с женската сила и с „разтварянето“ на зимата

<p>Ако искате да ви върнат част от данъците - сега е моментът&nbsp;</p>

Ако искате да ви върнат част от данъците - сега е моментът за подаване на искане

България Преди 3 часа

Няма промени в размерите на данъчните облекчения за придобитите доходи през 2025 г. и те се запазват същите като през предходната година

Брам Стокър

4 декември: Любовният триъгълник, който бележи живота на велики писатели

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Пожар на самолет от Москва с над 400 души

Пожар на самолет от Москва с над 400 души

Свят Преди 11 часа

Самолетът е "Боинг" 777

Всичко от днес

От мрежата

10 ползи от пътуването с котката ви

dogsandcats.bg

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg
1

Облачно и дъждовно за Никулден

sinoptik.bg
1

Най-дъждовната есен за последните 10 години

sinoptik.bg

9 съвета как да изчистим къщата до блясък преди Коледа

Edna.bg

Днес отбелязваме Женска Коледа: ето кой празнува имен ден

Edna.bg

Нулите продължават да преследват Виртц във Висшата лига

Gong.bg

Левски си харесал ас на Спартак Вн срещу ЦСКА

Gong.bg

Даниел Митов пред НС: Шествието след протеста на 1 декември е било нерегламентирано

Nova.bg

Задържаният с 31 хил. лв. на протеста в София: Парите са от наеми, минах през демонстрацията случайно

Nova.bg