Пеевски за ПП-ДБ: Това е истината, не могат да избягат от миналото си

Девет месеца бяха с ДПС и всеки ден идваха в моя кабинет, заяви той

4 декември 2025, 11:49
МВР с мерки за безпроблемното протичане на студентския празник

Разбиха и ограбиха църква край Пловдив

10-километрова опашка от камиони на

„Не съм плащал на протестиращи“, твърди задържаният с 31 000 лв. по време на размириците след протеста

Задържаните на протеста: Прокуратурата иска постоянен арест за петима, пуска още толкова

Бюджет 2026: Срещите продължават

Митов пред НС: Шествието след протеста на 1 декември беше нерегламентирано

Времето се влошава - дъжд и мъгли в четвъртък

Л идерът на ДПС и на ПГ на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски показа част от документи, за които твърди, че съдържат неговия подпис, както и тези на Бойко Борисов и Ивайло Мирчев. По думите му това са законопроекти, подкрепени от ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС в рамките на управлението на "сглобката". Пеевски твърди, че ги е изискал от деловодството на НС.

Делян Пеевски: Текста на споразумението го писахме лично с Кирил Петков

"Това е истината, не могат да избягат от миналото си. Те бяха част от нас. "Сглобката" беше едно цяло, няма как да излъжат хората. Всички от ПП-ДБ се завираха в моя кабинет и в този на Борисов. Хората трябва да знаят истината. Лъжци не могат да ги представляват. Девет месеца бяха с ДПС и всеки ден идваха в моя кабинет", заяви Пеевски.

Пеевски разпространи снимки от чат с Андрей Цеков

Реакцията на лидера на ДПС идва след вчерашния скандал с Мирчев, прераснал във физически сблъсък.

"Да излиза Пеевски" - с тези думи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев почука на вратата на стаята на парламентарната група на "ДПС-Ново начало". Негов представител обаче отвърна, че лидерът ѝ отсъства. Асен Василев заключи, че щом охраната от НСО е в парламента, значи и самият Пеевски е пристигнал.

Пеевски: Петков молеше и скимтеше да го заведа при Борисов

Повод за саморазправата стана твърдение на Пеевски, че Мирчев му се "навеждал". Депутатът от ПП-ДБ призова председателят на ПГ на "ДПС-Ново начало" да му звънне по телефона. И категорично отрече да е имал нещо общо с него. 

Пеевски: С носителите на пачките и пуделите няма да говорим

Впоследствие вратата беше затворена, а няколко секунди по-късно Пеевски се появи в кулоарите. Мирчев опита да го спре, като хвана ръката му, а лидерът на ДПС я дръпна рязко, което предизвика остра реакция от страна на депутата от ПП-ДБ: "Защо лъжеш, че съм се навеждал? Хората казаха да изчезваш", каза Мирчев, който беше удържан от охранител от НСО и от депутата Йордан Цонев.

Пеевски повтори няколко пъти: "Не на омразата" и затвори вратата на стаята на "ДПС-Ново начало". А Мирчев потърси сметка от охраната от НСО, питайки защо пазят Пеевски.

Тяло на мъж е открито в двора на врачанската болница

Ричард Гиър с рядък коментар за 20-годишната си забрана да участва в Оскарите

Митов пред НС: Шествието след протеста на 1 декември беше нерегламентирано

„Светът е полудял!“: Шокиращото поведение на жена в басейн остави хората възмутени

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

10 ползи от пътуването с котката ви

<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Последни новини

Николов: Полицията беше подготвена, твърденията за липса на реакции са неверни

България Преди 13 минути

Това заяви главният комисар на СДВР в рамките на изслушването в пленарната зала за ескалацията след протеста на 1 декември

,

Продадоха картина на Христос с пет чудеса за рекордната сума от 5,6 милиона паунда

Любопитно Преди 24 минути

Триптихът е оцелял през религиозни чистки и политически катаклизми повече от 500 години

„Хамас“ предаде тленните останки на тайландски заложник, Ран Гвили все още в Газа

Свят Преди 52 минути

Предаването на всички тела на пленници на „Хамас“ ще изпълни основно условие по първата част от плана на американския президент Доналд Тръмп за край на започналата на 7 октомври 2023 г. война в ивицата Газа

Младеж нахлу в дом в Струйно, преби баща и син и потроши имущество заради личен конфликт

България Преди 52 минути

21-годишният нападател е разбил имущество и е пребил баща и син в дома им; задържан е за 24 часа и е образувано досъдебно производство

Трима полицаи са ранени при престрелка в Небраска

Свят Преди 53 минути

Органите на реда преследвали заподозрения, който по-рано прострелял мъж в магазин за хранителни стоки

Дмитрий Медведев

Русия предупреждава: „Заемът за репарации“ на ЕС може да бъде повод за война

Свят Преди 1 час

„Ако лудият Европейски съюз, в крайна сметка, се опита да открадне руски активи, замразени в Белгия, под прикритието на така наречения „заем за репарации“, Русия може съвсем основателно да възприеме този ход като casus belli* с всички съответни последствия за Брюксел и отделните държави членки на ЕС“, каза Дмитрий Медведев

Силно земетресение разлюля Северозападен Китай

Свят Преди 1 час

Епицентърът му е бил в района на окръг Акчи на дълбочина от 10 км

<p>Великобритания отново флиртува с ЕС, но Брюксел е твърде зает</p>

"Брекзит": Великобритания отново флиртува с ЕС, но Брюксел е твърде зает

Свят Преди 1 час

Британските министри вече говорят открито за икономическите щети от "хаотичния Брекзит", но възможностите за промяна са ограничени

Yettel представи новото си приложение – онлайн магазин, услуги и развлечение в едно

Технологии Преди 1 час

Yettel представи новото си мобилно приложение на специално събитие под надслов Future Looks Like WOW

Лаура Кьовеши откри новия офис на Европрокуратурата в София

България Преди 1 час

Той се намира на бул. "Александър Стамболийски" 45

Делото "Исторически парк": Привърженици на "Величие" протестират пред Съдебната палата в София

България Преди 1 час

Те се заканиха да останат пред сградата докато няма решение

"Скрити" функции за Android, които са полезни за всички

Технологии Преди 1 час

Те правят работата със смартфона по-удобна

Алекс сложи край на участието на Радостина и Траян в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Приключенецът Калин е първият сигурен полуфиналист в надпреварата

<p>Omoda и Jaecoo дебютираха в България</p>

Omoda и Jaecoo дебютираха в България, предлагат 1 млн. км гаранция на ДВГ-то

Технологии Преди 1 час

Стартират с един дилър в София, догодина ще открият още пет

Путин: Украйна избра войната вместо мирa

Свят Преди 1 час

Европейците трябва да се включат в работата по постигането на мир, а не да пречат, заяви още руският държавен глава

Гърция в червен код: Проливни дъждове, бури и силни ветрове до събота

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

