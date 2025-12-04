България

ПП-ДБ внасят вот на недоверие към правителството за икономическа политика

4 декември 2025, 14:26
ПП-ДБ внасят вот на недоверие към правителството за икономическа политика
Източник: БТА

В от на недоверие за икономическата политика на правителството ще бъде внесен в петък (4 декември) в Народното събрание, съобщиха Николай Денков и Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната-Демократична България" в кулоарите на парламента.

Божанов заяви, че темата е икономическата политика, тъй като чрез нея правителството изкара толкова хора на протест.

ПП-ДБ внасят в петък вот на недоверие към кабинета "Желязков"

"Бюджетът беше последната капка на грешната политика на правителството срещу бизнеса, средната класа, икономическото развитие, ограничаването на административната тежест", каза Божанов.

Според него икономическата политика на правителството е тотално сбъркана.

Денков посочи, че

няма нито капка на смирение и никакво усещане, че Министерството на вътрешните работи, правителството дължат на хората извинение за това, което се случва в момента с младежите, които са задържани по време на протеста срещу проектобюджета на правителството на 1 декември.

"И не е ясно защо са там и защо други, които може би трябваше да са задържани, са пуснати", посочи народният представител.

"Затова още утре ще внесем вот на недоверие и ще поискаме оставката на правителството", отбеляза Денков.

Междувременно Радостин Василев съобщи пред журналисти в кулоарите на прламента, че МЕЧ ще се включи в изготвянето на мотивите и защитата на недоверие към кабинета "Желязков" заедно с "Продължаваме промяната - Демократична България".

Той допълни, че днес са били потърсени от ПП-ДБ, които вече са им изпратили първоначалния вариант на вот на недоверие. "Темата на вота не е за обща политика, ние нямаше да подкрепим такъв вот", добави Василев.

По отношение на протестите Василев заяви, че „всички форми на протест в завладяната държава са оправдани".

"Не разделям протестиращите на мирно протестиращи, хванати за ръце, показващи сърца, и на проявяващи по-голяма агресия, каза депутатът. Всеки носи отговорност за действията си, били то криминални или административно нарушение", добави той.

Относно изслушването в пленарната зала на министърът на вътрешните работи Даниел Митов за действията на полицията на протеста на 1 декември, Василев заяви, че от МЕЧ не са доволни.

Той каза, че Митов няма необходимата компетенция да отговори на въпросите, свързани с организацията на протеста, проблемите по осигуряване на реда, охраната и липсата на ток в части на София. По думите му мястото на министъра е гарантирано само от лидера на "ДПС - Нова начало" Делян Пеевски.

Василев подчерта, че голяма част от демонстрантите са протестирали именно срещу министър Митов и правителството.

Според депутата протестите ще стават все по-големи, защото не се извлича поука от грешките на вътрешния министър. "Митов обвини организаторите, протестиращите, кмета и опозицията, защото те отговаряли за обществения ред, а по време на изказването даже се чуха гласове защо нямало граждански арести", обясни Радостин Василев.

Източник: София Господинова, Йоана Христова - БТА    
