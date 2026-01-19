България

Румен Радев тръгна от президентството с ескорт на НСО

Минути след като Радев си замина, от сградата на президентството започнаха да излизат и секретарите и съветниците му

19 януари 2026, 21:52
Румен Радев тръгна от президентството с ескорт на НСО
Т очно час след като обяви, че утре ще подаде оставка от президентския пост, Румен Радев напусна сградата на президентството, предава "24 часа".

Той си тръгна с ескорт от Националната служба за охрана, с който излезе от двора на ”Дондуков" 2.

Минути след като Радев си замина, от сградата на президентството започнаха да излизат и секретарите и съветниците му, които
присъстваха на обръщението му към нацията, в което президентът обяви оставката си.

Той не каза изрично, че ще се впусне в изборите за парламент, нито че ще основава партия.

Източник: 24 часа    
