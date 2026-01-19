Румен Радев тръгна от президентството с ескорт на НСО

Т очно час след като обяви, че утре ще подаде оставка от президентския пост, Румен Радев напусна сградата на президентството, предава "24 часа".
Оставка! Какво се случва с държавата след хода на Румен Радев?
Той си тръгна с ескорт от Националната служба за охрана, с който излезе от двора на ”Дондуков" 2.
Минути след като Радев си замина, от сградата на президентството започнаха да излизат и секретарите и съветниците му, които
присъстваха на обръщението му към нацията, в което президентът обяви оставката си.
Светът реагира за оставката на Румен Радев
Той не каза изрично, че ще се впусне в изборите за парламент, нито че ще основава партия.