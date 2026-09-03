Месец след убийството: Близките на Георги Кузев отново на протест

Нови разкрития за убийството в „Бъкстон“: Открити са 6 ножа, Гуляткин остава зад решетките

Лятото отстъпва: Очакват ни слънце, но също и бури с градушки

Побой, отрязана коса и грабеж: Млада жена твърди, че е нападната от бившия си приятел

М есец след убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив негови близки отново излязоха на протест с искане за справедливост.

Единият от непълнолетните, задържани за убийството на Георги Кузев, обжалва ареста си

Те се събраха пред Съдебната палата в града, където Апелативният съд трябва да разгледа жалбата на един от тримата нови задържани по случая.

Тримата са непълнолетни - две момчета на 17 години и едно на 15 години. Първоначално те са били разпитани като свидетели по разследването.

Убийството в Пловдив: Прокуратурата ще поиска постоянен арест за още трима младежи

След анализ на видеозаписи и събиране на нови свидетелски показания прокуратурата е преценила, че има достатъчно доказателства за евентуалното им участие в побоя над 37-годишния мъж.

С последните задържания обвиняемите по случая вече са осем - шест момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години.

На всички е наложена най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“. Те са обвинени в умишлено убийство, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

Още три деца са обвинени за убийството на Младежкия хълм в Пловдив

Близките на Георги Кузев настояват за справедливост и очакват яснота около всички обстоятелства, довели до трагедията на Младежкия хълм.

Атанас Бояджиев е юрист и организатор на протеста. „Искаме справедлив процес. Смятаме, че не всички, които са участвали в убийството му, са в ареста. Прокуратурата дължи отговори към обществото”, заяви той пред NOVA.

И обясни, че има още четирима, които се разхождат около и се вижда ясно, че има лица, които изглеждат пълнолетни на външен вид. Подписката, която правят те е за отваряне на чл. 63 от НК, за да се премахне редуцирането на присъди, които са извършени от непълнолетни.

„Наказанията, които трябва да понесат те, са най-тежките. Те трябва да бъдат същите като един пълнолетен гражданин. Няма как едни ученици и деца да бъдат убийци. Тази жестокост се предизвиква от обществото. Вкъщи в децата са по един начин”, смята протестираща, която е и учител.

Сред протестиращите имаше и мнения, че родителите също трябва да поемат вина за случилото се.

„След като законът не може да бъде адекватен към непълнолетните, следва да поемат вината те. Семейството е основен виновник, за да се случи това”, смята една от протестиращите.