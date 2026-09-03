Свят

17 души, сред които и деца, пострадаха при среднощна атака с дронове срещу Одеса

Ударена е 21-етажна жилищна сграда, нанесени са щети на 20 апартамента и 12 автомобила

Василена Василева Василена Василева

3 септември 2026, 09:13
17 души, сред които и деца, пострадаха при среднощна атака с дронове срещу Одеса
Източник: AP/БТА

С едемнадесет души, сред които три деца, са пострадали при нощната атака с дронове срещу Одеса. Това съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в Telegram.

На всички пострадали е оказана необходимата медицинска помощ.

Масирана атака с дронове срещу Одеса, има пострадали

По данни на местните власти при атаката е била повредена 21-етажна жилищна сграда. Щети са нанесени на 20 апартамента между 10-ия и 17-ия етаж, както и на 12 автомобила, паркирани в близост до блока.

На място е разположен оперативен щаб, където жителите на засегнатата сграда могат да получат помощ и консултации. Комуналните и аварийните служби продължават работа по разчистването и оценката на щетите.

Нощната атака е поредната срещу Одеса, която от началото на войната редовно е подлагана на руски въздушни удари. Градът е ключов украински пристанищен и транспортен център на Черно море и често е сред целите на руските ракетни и дронови атаки.

Само ден по-рано Одеса също беше подложена на масирана въздушна атака. Тогава местните власти съобщиха за пострадали и сериозни щети по жилищни и други сгради.

Руска атака с дронове срещу Одеса взе жертва, има и ранени

Атаката се случва в регион с едно от най-големите български общности извън България.

В Одеска област живеят над 150 000 българи, които са третата по численост етническа общност според последното официално преброяване в Украйна от 2001 г. В самата Одеса българското население се оценява на около 50–60 хиляди души.

Най-големите компактни български общности са в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район. В региона има десетки населени места с български произход, създадени от преселници от българските земи през XIX век.

Българската общност в Одеска област продължава да поддържа свои културни и образователни традиции. Сред населените места с преобладаващо българско население е Болград, който е един от историческите центрове на бесарабските българи.

Дронове удариха Одеса, българска делегация е там

През последните дни в Одеска област беше и българска делегация, която посети представители на местната българска общност по повод 205-ата годишнина на Болград. По време на посещението делегацията преживя няколко въздушни тревоги, но тогава не бяха съобщени пострадали или разрушения.

Военните атаки срещу Одеска област поставят под риск не само ключова инфраструктура и цивилното население, но и хората от многобройната българска общност, която живее там поколения наред.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева    
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