Откриха мъртъв мъж в дома му във Видинско, разследват убийство

55-годишен мъж е починал след пробождане с остър предмет в гръдната кухина в село Иново, област Видин. За престъплението е задържан 54-годишен мъж, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Видин.

Сигнал за починал човек в дома му е подаден на 2 септември в 10:07 часа.

При извършения оглед на място е установена самоличността на жертвата – 55-годишен мъж, който живеел на същия адрес.

По данни от извършените действия причината за смъртта е кръвозагуба вследствие на засегнати жизненоважни органи при пробождане с остър предмет в гръдната кухина.

54-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава.