Какво е предизвикало пожара, който изпепели заведение на плаж Каваци

П родължава разследването на причините за пожара, изпепелил заведение на плаж „Каваци“ край Созопол. При инцидента, станал в сряда, напълно изгоря известен ресторант.

Огромен пожар на плаж Каваци изпепели заведение

Както вече стана известно, сигналът за пожара беше подаден около 12:30 часа вчера в Районното управление в Созопол. На място бяха изпратени два противопожарни екипа с шестима огнеборци. Огънят беше потушен напълно около 14:00 часа.

По време на пожара избухнали пет газови бутилки, намиращи се в заведението. За щастие при инцидента нямаше пострадали хора.

По информация на 54-годишния готвач, огънят възникнал от самозапалил се фритюрник в кухнята, оставен без надзор. Тази версия предстои да бъде проверена в рамките на разследването.

Точният размер на нанесените материални щети все още се изяснява. Работата по случая продължава.