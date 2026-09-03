Три десетилетия по-късно: Невероятната изненада, която Ферари подготви за Михаел Шумахер

Т ридесет години след дебютния сезон на Михаел Шумахер с Ферари легендарният тим от Формула 1 ще почете най-успешния си пилот с поредица от събития по време на уикенда за Гран при на Италия на „Монца“.

От Ферари обявиха във вторник, че настоящите пилоти на отбора Люис Хамилтън и Шарл Льоклер ще бъдат със специални състезателни екипи, а болидите им ще бъдат с уникална разцветка, вдъхновена от първия автомобил на Шумахер за Ферари от сезон 1996 - Ferrari F310.

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Четирикратният световен шампион Себастиан Фетел ще направи обиколка с емблематичния Ferrari F2002 преди старта в неделя, за да отдаде почит на Шумахер. През 2002 г. Шумахер и тогавашният му съотборник Рубенс Барикело спечелиха 15 от общо 17 състезания. Барикело ще управлява същия автомобил в събота.

Когато оставиш бившия дизайнер на iPhone да направи Ferrari

„Периодът на Михаел във Ферари беше много повече от победи и титли. Неговият непрестанен стремеж към съвършенство, вниманието към детайлите, дисциплината и способността му да бъде истински отборен играч помогнаха за създаването на култура, която се превърна в една от отличителните характеристики на Скудерията“, заявиха от Ферари.

FERRARI’S SPECIAL LIVERY FOR MONZA 🐎🇮🇹 pic.twitter.com/xZczH21hBY — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) September 1, 2026

„Тридесет години по-късно тази култура все още е част от начина, по който Ферари подхожда към състезанията“, обясниха от Ферари и добавиха:

„Затова Монца е идеалното място да отпразнуваме това наследство - не само като погледнем назад към постигнатото, но и като отдадем признание на ценностите, които продължават да бъдат част от Ферари и днес“.

🚨 | BREAKING: Ferrari unveil their special livery for the Monza GP. pic.twitter.com/9oUIQbiBR3 — formularacers (@formularacers_) September 1, 2026

Ерата на Шумахер във Ферари

Шумахер кара за Ферари от 1996 до 2006 г. и остави огромна следа в историята на италианския тим.

Когато оставиш бившия дизайнер на iPhone да направи Ferrari

Германецът, който след тежкия си инцидент със ски в края на 2013 г. живее далеч от публичното пространство, спечели пет поредни световни титли при пилотите с Ферари между 2000 и 2004 г. В същия период Скудерията завоюва шест поредни титли при конструкторите - от 1999 до 2004 г.

A legacy celebrated. Unveiling our special race suits for Monza, inspired by Michael Schumacher’s impact on the racing world 💪 pic.twitter.com/2PSw5UiCfQ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 28, 2026

Шумахер приключи кариерата си с 91 победи във Формула 1.

Фетел, който определяше Шумахер като свой идол, също премина във Ферари през 2015 г. Германецът обаче така и не успя да спечели световната титла с италианския тим, след като преди това бе станал четири пъти световен шампион с Ред Бул. Фетел сложи край на кариерата си през 2022 г.