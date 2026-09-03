Урок по страх: Как Джак Никълсън извади истински пистолет срещу Ди Каприо

Л еонардо ди Каприо е изиграл множество впечатляващи персонажи през своята забележителна кариера. Способността му за миг напълно да се преобразява в даден образ и да се потапя в роли, които трябва да шокират, плашат или провокират публиката, продължава да го прави един от най-многостранните актьори днес. Ди Каприо обаче не е придобил това умение от нищото, пише списание „Фар Аут“.

Ранните му роли, като обичания образ на Ромео във филма „Ромео и Жулиета“ от 1996 г., в който с изключителна лекота преминава от наивен младеж през обсебен влюбен до персонаж, готов да сложи край на живота си, са сред най-добрите примери за таланта му. Същото важи и за добре познатата случка от снимките на „Джанго без окови“, когато той порязва ръката си, а след това използва нараняването като част от сцената по време на гневното си изпълнение. Един конкретен актьор обаче го научава колко важно е да бъдеш непредсказуем на снимачната площадка.

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Когато трябва да бъде посочен актьор, който оставя дори по-силно впечатление от Ди Каприо, мнозина вероятно ще се сетят за онова ужасяващо лице и блестящи зъби, които се появяват през дупката във вратата, докато той крещи „Ето го Джони!“ на ужасената и разплакана Шели Дювал. Става дума, разбира се, за Джак Никълсън. През 2006 г. двамата получават възможност да си партнират във филма на Мартин Скорсезе „От другата страна“. Никълсън играе гангстер, а Ди Каприо влиза в ролята на уплашен полицай под прикритие, представящ се за сътрудник на мафията, който се опитва да разбие организацията отвътре, знаейки, че във всеки момент цялата операция може да бъде разкрита и това да му коства живота.

Звездният актьорски състав включва още Мат Деймън, Вера Фармига, Марк Уолбърг и Алек Болдуин, така че на снимачната площадка не липсват тестостерон, амбиция и леко раздутото его на богатите и известните. Затова е било ясно, че нещата ще станат малко луди.

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Както Ди Каприо казва по онова време: „Донякъде очаквахме неочакваното... За мен имаше няколко различни сцени, в които нямах никаква представа какво ще се случи“.

Никълсън, очевидно по-възрастен, по-опитен и далеч по-внушителен, е един от киногероите на Ди Каприо, така че самата възможност да работи редом с него е чест, която по-младият актьор не иска да пропусне. Ветеранът обаче иска да изпита колегата си, защото в крайна сметка нищо наистина велико не се ражда в зоната на комфорт.

Един ден на снимачната площадка Ди Каприо дочува Скорсезе да казва на звездата от „Полет над кукувиче гнездо“, че според него персонажът му трябва да бъде много по-страшен в общите им сцени.

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На следващия ден човекът, отговарящ за реквизита, извиква по-младия актьор настрани и го предупреждава. По-късно Ди Каприо си спомня:

„Дойдох на следващия ден и човекът от реквизита ми каза: „Внимавай. Има пожарогасител, пистолет, кибрит и бутилка уиски“.

Дълбоко в себе си Ди Каприо знае, че Никълсън никога не би го наранил наистина, но неговата непредсказуемост несъмнено му помага да изиграе персонаж, който преживява „постоянна, 24-часова паническа атака“.

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С известно неудобство, но и с огромно уважение, Ди Каприо добавя: „Има някои спомени, които никога няма да забравя“.