Свят

Разкриха причината за смъртта на актьора Тим Къри

Къри почина спокойно в дома си в Толука Лейк, Лос Анджелис, на 25 август, потвърди неговият мениджър в изявление. Филмовата звезда е издъхнал малко преди полунощ, в 23:18 ч.

Надежда Неменски Надежда Неменски

3 септември 2026, 09:39
Разкриха причината за смъртта на актьора Тим Къри
Тим Къри   
Източник: GettyImages

П ричината за смъртта на Тим Къри беше оповестена, осем дни след като звездата от „Шоуто на Роки Хорър“ почина на 80-годишна възраст (на 25 август). Съобщава се, че актьорът е починал от коронарна артериална болест.

В документ на Департамента по обществено здраве на окръг Лос Анджелис се посочват също анамнеза за инсулт и рак на бъбреците като други съществени състояния, допринесли за смъртта му, но не и довели до основната причина за нея, пише списание People.

Освен това в документа се посочва, че не са извършвани операции нито за коронарната му артериална болест, нито за рака на бъбреците, нито за прекарания инсулт.

Къри почина спокойно в дома си в Толука Лейк, Лос Анджелис, на 25 август, потвърди неговият мениджър в изявление. От полицията в Лос Анджелис заявиха, че служители на реда са реагирали на сигнал на 25 август и са приключили разследване на смъртта на мъж на възраст над 80 години в дом в Северен Холивуд. Филмовата звезда е издъхнал малко преди полунощ, в 23:18 ч.

Къри, който никога не се е жени и няма деца, претърпя тежък инсулт през 2012 г. Впоследствие той се оттегли от обществения живот и актьорската си кариера, фокусирайки се вместо това върху озвучаване на роли.

Актьорът даде информация за здравословното си състояние през септември 2025 г. „Все още не мога да ходя, поради което съм в този глупав стол, а това е много ограничаващо. Затова няма да пея и няма да танцувам скоро. Все още имам сериозни проблеми с левия си крак“, каза той по време на прожекция по случай 50-годишнината от „Шоуто на Роки Хорър“ в Музея на Академията в Лос Анджелис.

„По това време бях на масаж и дори не забелязах нищо, но човекът, който правеше масажа, каза: „Притеснявам се за теб, искам да извикам линейка“. И го направи, а аз казах: „Това е толкова глупаво“, спомня си той за това как е разбрал за инсулта.

Къри е учил в Бирмингамския университет и започва кариерата си на сцената в Уест Енд, участвайки в оригиналната лондонска продукция на мюзикъла „Коса“ през 1968 г. Впоследствие той получава три номинации за награда „Тони“ и две номинации за награда „Лорънс Оливие“ за работата си в театъра от двете страни на Атлантика.

На големия екран британската звезда беше обичан с ролите си на Рустър Ханиган в „Ани“ (1982), иконома Уодсуърт в „Следа“ (1985) и Дългия Джон Силвър в „Островът на съкровищата на мъпетите“ (1996).

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: People    
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