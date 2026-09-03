Мария Бакалова блесна с приказна визия до Райън Рейнолдс в Ню Йорк

Х оливудски блясък, съветски шпионаж и силно българско присъствие белязаха световната премиера на дългоочакваната екшън комедия „Mayday“ в Ню Йорк. В емблематичния киносалон AMC Lincoln Square звездата Мария Бакалова се присъедини към Райън Рейнолдс и Кенет Брана, за да представи новия блокбъстър на Apple Original Films, чийто глобален дебют е планиран за 4 септември.

Бакалова блестеше в бяло късо бюстие без презрамки, както и прозрачна тюлена макси пола в цвят шампанско, бродирана с триизмерни цветя в розово и слонова кост, а остри металически обувки завършваха визията.

Сред присъстващите на световната премиера бяха и звездата и изпълнителен продуцент Райън Рейнолдс, актьорите Кенет Брана, Марчин Дорочински, Луис Канселми и Уенди Крюсън, както и режисьорите, продуценти и сценаристи Джон Франсис Дейли и Джонатан Голдщайн, продуцентите Ашли Фокс и Джони Паризо, изпълнителният продуцент Джон Г. Скоти и други. Сред останалите гости бяха операторът Бари Питърсън, монтажистът Джейми Грос, дизайнерката на костюми Дебра Макгуайър, както и композиторът Колин Стетсън.

Рейнолдс, Бакалова и Брана си партнират в „Mayday“ – екшън комедия, която преобръща познатите жанрове и обръща шпионския трилър с главата надолу. Когато звездният пилот от ВМС на САЩ, лейтенант Трой „Убиеца“ Кели (Рейнолдс), е изпратен на секретна мисия на съветска територия в разгара на Студената война, операцията се проваля и той остава заседнал зад вражеските линии. Открит от Николай Устинов (Брана) - корав бивш агент на КГБ със слабост към американската култура - Трой смята, че дните му са преброени. Неочакваният съюз между двамата обаче може да доведе до спасението му и до връзка, която никой от тях не е очаквал.