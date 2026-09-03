Технологии

Huawei акцентира здравето и спорта с новите си устройства

Китайската компания си изгради сериозно присъствие в сегмента на смарт часовниците, фитнес и здравните технологии към тях, като те получиха цялостно обновление с няколко нови модела, които бяха представени в Мюнхен

Мартин Дешев Мартин Дешев

3 септември 2026, 10:30
Huawei акцентира здравето и спорта с новите си устройства
Източник: Huawei

Huawei представи широка гама от нови продукти на своето европейско събитие за иновативни продукти в Мюнхен, разширявайки портфолиото си от смарт часовници и слушалки. Компанията постави особен акцент върху технологии, предназначени да се интегрират по-естествено в ежедневието, като спортът, здравето, производителността и развлеченията са сред ключовите области на развитие. 

Сред основните анонсирани модели беше серията Watch GT 7, която съчетава нови възможности за спорт на открито с функции за наблюдение на здравето и удължен живот на батерията. Стандартният Watch GT 7 ще се предлага във версии 46 мм и 41 мм и осем цветови варианта, докато Watch GT 7 Pro се предлага в три цвята и използва нанотехнологичен керамичен гръб и рамка от титаниева сплав за повишена издръжливост, а дисплеят е защитен със сапфирено стъкло. Huawei представи и новата си каишка EasyCross. 

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Проследяването на спортни събития е един от основните фокуси на новото поколение. Huawei казва, че Watch GT 7 въвежда първите в индустрията функции за разпознаване на завои и за измерване на G-ускорението за скиори. Часовникът също така получава нов режим за зимни спортове на закрито и карти на ски курорти, обхващащи повече от 3000 трасета по целия свят. Велосипедистите получават допълнителни инструменти, включително планиране на маршрути с информация за надморската височина, предупреждения за наклон и сигнали за остри завои.

Мониторингът на здравето също е разширен чрез актуализирана система Health Insights (Здравни прозрения). Сред новите ѝ възможности е Физическата готовност, наред с интелигентния анализ на здравните данни, предназначен да предостави на потребителите по-практична информация за тяхното ежедневно благополучие. 

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Huawei също така обнови своето флагманско семейство смарт часовници с Watch 6. Стандартните модели са проектирани за комфорт през целия ден и се предлагат в размери 46 мм и 41 мм, докато Pro моделите са във версии 46 мм и 43 мм. Watch 6 съчетава преработени смарт функции с усъвършенствани режими на тренировка и поддържа самостоятелни разговори, навигация и безконтактни плащания. Health Glance, Health Insights и Healthy Living също са подобрени, за да направят проследяването и управлението на здравето по-интуитивно.

Друго допълнение в гамата е Watch D3, който е фокусиран върху мониторинга на кръвното налягане. Той може да измерва кръвното налягане преди и след физическа активност и да предоставя интелигентни напомняния за измерване. Устройството поддържа и амбулаторно наблюдение на кръвното налягане с помощта на физически въздушен маншет. 

За продуктивност и творческа работа, Huawei представи MatePad Pro, с дебелина 4,7 мм и тегло от 454 грама. Той разполага с 12-инчов OLED PaperMatte дисплей и подобрение на разпознаването на ръкописния текст, заедно с въздушни жестове чрез стилус. За аудиото, компанията пусна на пазара HUAWEI FreeBuds Neo, съчетаващи ергономична естетика с активно управление на шума.

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Според глобалния доклад на IDC за носими устройства за китка за първата половина на 2026 г., Huawei запазва водещата си позиция на световния пазар, осигурявайки си първото място с пазарен дял над 20% при смарт часовниците за първото полугодие. За българските потребители се очаква серията HUAWEI Watch GT 7 да пристигне през септември 2026 г., последвана от HUAWEI Watch 6, HUAWEI Watch D3 и FreeBuds Neo през октомври. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
Huawei смарт часовник умен часовник здраве носими устройства фитнес технологии
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