Иранският риал счупи нов рекорд: 2,1 милиона за само 1 долар

Р иалът е загубил 63% от стойността си спрямо долара от март насам, като еврото достигна 2,55 милиона риала, а златните монети се търгуват за 2,26 милиарда.

Управителят на Централната банка на Иран обеща инжекция от 2 милиарда долара, като същевременно призна, че инфлацията е оказала „тежък натиск върху препитанието на хората“, пише EuroNews.

Щатският долар премина прага от 2,1 милиона ирански риала на свободния пазар в Техеран в сряда, поставяйки нов рекорд. Риалът е загубил около 60% от стойността си спрямо долара от началото на иранската календарна година през март, когато доларът се търгуваше за приблизително 1,35 милиона риала.

Сривът на риала се ускори, откакто САЩ възобновиха морската блокада на иранските пристанища през юли след срива на краткотрайното примирие.

Еврото достигна безпрецедентните 2,55 милиона риала, а британският паунд достигна 2 976 000 риала. Дирхамът на ОАЕ, който служи като референтна стойност за ценообразуването на риала на регионалните пазари, достигна 600 000 риала за първи път.

Един грам 18-каратово злато се изкачи над 225,7 милиона риала, а златната монета „Имами“, стандартна единица за стойност в Иран, се търгуваше за 2,26 милиарда риала.

Иран работи със система на двоен обменен курс. Официалният курс, определен от Централната банка и използван за държавни транзакции и субсидиран внос на стоки от първа необходимост, е значително по-силен от курса на свободния пазар, достъпен за обикновените иранци и бизнеса. Разликата между двете се увеличи рязко от началото на войната, като курсът на свободния пазар сега е повече от двойно по-висок от официалния.

Риалът е в свободно падане от американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари, които поставиха началото на продължаващата война (вече в седмия си месец), и се ускори, тъй като Вашингтон затегна кампанията си за икономически натиск.

🔴 BREAKING: Iran’s currency drops to a record low of over 2.2 million rials to the US dollar, according to tracking websites. pic.twitter.com/wxGteiBkEJ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 2, 2026

Министерството на финансите на САЩ прекъсна достъпа на Иран до регионалните банки, пресичайки един от основните канали на Ислямската република за достъп до чуждестранна валута и извършване на плащания за внос.

Морската блокада на иранските пристанища засили натиска, като ограничи търговските пътища и намали приходите на Иран от износ на петрол.

Абдолнасер Хемати, управител на Централната банка на Иран, заяви, че банката е готова да инжектира 2 милиарда долара на валутния пазар, за да стабилизира риала. Той отдаде последния спад предимно на психологически, а не на фундаментални икономически фактори.

„Прахът, създаден на валутния пазар, ще се уталожи и скорошното увеличение на обменните курсове се дължи повече на психологически фактори, отколкото на реални икономически фактори“, каза той.

Хемати призна, че инфлацията е оказала тежък натиск върху домакинствата. „Въпреки че инфлацията и растящите цени оказаха тежък натиск върху препитанието и ежедневието на хората и тези трудности са осезаеми, Централната банка успя да контролира ускоряващия се темп на инфлация чрез използване на парични, надзорни и пруденциални инструменти“, каза той.

Той отхвърли твърденията на САЩ, че Техеран няма достъп до финансови резерви.

„Тези твърдения са напълно неоснователни. Резервите не са замразени и Централната банка има достъп до стабилни ресурси, както и до множество петролни и непетролни приходи“, каза той, като заяви, че повече от 18 милиарда долара в чуждестранна валута са били осигурени за внос на стоки от първа необходимост, лекарства, фуражи за животни и суровини от март насам. Той не предостави повече подробности в подкрепа на тази цифра.

Сривът на риала се отразява директно върху потребителските цени. Иран вече преживяваше висока инфлация преди войната, докато по-нататъшното обезценяване на валутата увеличи разходите за всички вносни стоки, суровини и енергийни ресурси.

Иранците, които държат спестявания в риали, видяха как покупателната им способность се съкращава наполовина за по-малко от шест месеца. Златото и твърдата валута се превърнаха в основно средство за съхранение на стойност за онези, които имат достъп до тях.

Официалната валута на Иран е риалът, въпреки че повечето иранци извършват ежедневните си транзакции в томани — разговорна единица, равна на 10 риала, която е толкова дълбоко навлязла в ежедневна употреба, че магазините, ресторантите и обявите за недвижими имоти посочват цените почти изключително в томани.

По курса на свободния пазар в сряда щатският долар се търгуваше за около 220 000 томана. Правителството обяви планове през 2020 г. официално да замени риала с томан и да премахне четири нули от валутата — деноминация, която все още не е напълно приложена.