Свят

Светът на джаза загуби легенда: Почина Касандра Уилсън

Двукратната носителка на „Грами“ е издъхнала на 70-годишна възраст в родния си Джаксън, щата Мисисипи, заобиколена от семейството и близките си

Василена Василева Василена Василева

3 септември 2026, 08:26
Светът на джаза загуби легенда: Почина Касандра Уилсън
Източник: EPA/БГНЕС

А мериканската джаз певица Касандра Уилсън почина на 70-годишна възраст в родния си град Джаксън, щата Мисисипи. Причината за смъртта не е обявена.

Уилсън е починала в дома си, заобиколена от семейството си, близки приятели и дългогодишния си мениджър Робърт Тори.

Родена през 1955 г. в Джаксън, Уилсън започва музикалната си кариера през 80-те години и се утвърждава като една от водещите фигури в съвременния вокален джаз. През 90-те години подписва с Blue Note Records, а албумът ѝ „Blue Light ’Til Dawn“ от 1993 г. се превръща в един от ключовите записи в кариерата ѝ.

Певицата печели две награди „Грами“ за най-добър джаз вокален албум - за „New Moon Daughter“ през 1997 г. и за „Loverly“ през 2009 г. Известна със своя дълбок контраалт и характерния начин на интерпретиране на джаз, блус, фолк и популярна музика, тя записва произведения на автори като Боб Дилън, Нийл Йънг и Джони Мичъл.

Последният ѝ студиен албум „Coming Forth by Day“ излиза през 2015 г. и е посветен на Били Холидей по повод 100-годишнината от рождението на легендарната джаз певица.

През 2001 г. списание „Time“ определя Уилсън като „най-добрата певица на Америка“. През 2022 г. тя е обявена за NEA Jazz Master – едно от най-престижните американски отличия за принос към джаза.

Със своята многогодишна кариера Касандра Уилсън се превръща в една от най-разпознаваемите фигури на съвременния вокален джаз и оставя значително музикално наследство.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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