Русия с ответен удар: Закрива германския „Гьоте - институт“ в страната

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Германия обвини Русия за атаката с дрон на летището в Лайпциг

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ЕС и НАТО с остър отговор след дроновата атака в Лайпциг

Р усия ще закрие културните центрове на германския институт „Гьоте“ в страната, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС.

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Решението идва, след като Германия обвини Русия за инцидент с дрон на летището Лайпциг/Хале и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон, посочи "Ройтерс".

Лавров каза, че Русия ще закрие центровете на института „Гьоте“ в Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург в отговор на германското решение за прекратяване на дейността на Руския дом в Берлин.

„Те умишлено предприеха тази стъпка, няма как да не са разбирали това, което означава край на тяхното културно присъствие в Русия“, заяви Лавров на Източния икономически форум във Владивосток.

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По думите му германските културни центрове са продължили да работят „въпреки всички усложнения в отношенията ни със Запада, свързани с Украйна“.

Първият институт „Гьоте“ в Русия отвори врати в Москва през 1992 г., малко след разпадането на Съветския съюз. През 2018 г., след дипломатически спор с Великобритания, Москва нареди да бъде прекратена дейността на Британския съвет в Русия.

Вчера руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви, че Москва ще отговори „много скоро“ на решението за закриване на руското генерално консулство в Бон.

Германия обвини Русия за атаката с дрон на летището в Лайпциг

Германските власти обвиниха Русия за неуспешната атака с дрон срещу летището Лайпциг/Хале. Руският президент Владимир Путин отхвърли обвинението и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише инцидента на Москва.