България

Побой, отрязана коса и грабеж: Млада жена твърди, че е нападната от бившия си приятел

Според нея нападателят ѝ поставил GPS устройство на колата, за да я следи

Василена Василева Василена Василева

3 септември 2026, 08:18
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23-годишна жена твърди, че била жестоко пребита и ограбена от двама маскирани мъже край Пазарджик. По думите ѝ единият от нападателите е бившият ѝ приятел, с когото имали връзка около две години и половина.

Катрин Тачева разказва, че по време на нападението косата ѝ била рязана с машинка и ножица, а тя била удряна с юмруци и ритници и настъпвана по главата и гърдите.

Случаят е от нощта на 24 срещу 25 август. Тогава Катрин се прибира от дома на баща си в село Хаджиево към Пазарджик, където живее. По пътя решава да спре с автомобила си на място, където често се събират младежи и има гледка към града. По думите ѝ тя и друг път е спирала там и не е виждала причина да се притеснява, въпреки късния час.

„Спрях автомобила, той си работеше, слушах си музика. Около 20-25 минути по-късно чух потропване на прозореца ми. В момента, в който се обърнах, прозорецът вече беше счупен и започнаха да ме дърпат за косата, като едновременно с това ме подстригваха с машинка и ножица“, разказа Катрин пред NOVA.

Тя твърди, че нападателите носели скиорски маски, които прикривали лицата им. В началото не казали нищо. По-късно Катрин разпознала единия като бившия си приятел Иво Бояджиев, а другия - като негов приятел Мартин.

Младата жена каза, че не е имала възможност да се заключи в колата, тъй като прозорецът вече бил разбит. Нападателите я извлекли през него.

„След като ме извлякоха, продължиха да ме подстригват. Продължиха с удари, с юмруци, с шамари, стъпваха върху главата ми, върху гърдите ми. Имаше ритници по цялото тяло. Цялата бях в кръв“, разказа тя.

По думите ѝ нападателите през цялото време създавали впечатление, че става дума за грабеж. Те я карали да лежи на земята и да не ги гледа, докато претърсвали автомобила. Впоследствие Катрин установила, че от колата ѝ липсват 300 евро.

Тя допуска, че нападението може да е било свързано с GPS устройство, което според нея е било поставено в автомобила ѝ. Катрин предполага, че устройството може да е било сложено по време на връзката ѝ с Иво или впоследствие, за да бъде проследявана. Тя посочи, че знае за други коли, на които бившият ѝ приятел е поставял GPS устройства.

Катрин и Иво се разделили през юни. Оттогава, по думите ѝ, двамата не са се виждали и чували.

Младата жена смята, че причината за отрязването на косата ѝ е лична. „Всички знаят колко се грижа за моята коса и знае, че това ми е най-милото. Той многократно ми е казвал как щял да ме подстриже, да ми запали колата“, твърди Катрин.

След нападението тя извадила медицинско свидетелство и потърсила помощ и от психиатър. По думите ѝ има охлузвания по ръцете, ребрата, коленете, гърдите и главата. Част от косата ѝ липсва, след като била отрязана с машинка и ножица.

Катрин разказа, че след случилото се изпитва сериозен страх. „От случката нито мога да спя, нито мога да излизам сама където и да е. В момента съм на успокоителни“, каза тя.

По време на нападението Катрин твърди, че започнала да се обръща към двамата по имена. Тогава, по думите ѝ, Мартин започнал да отрича самоличността си. „Мартин започна да ми казва: „Тук няма никакъв Мартин, тук няма никакъв Иво“. Натискаха ми главата с обувката и с ръката, за да не ги видя“, разказа тя.

По думите ѝ в края на нападението Иво спрял другия мъж с думите „колега, стига, стига, достатъчно“, след което двамата избягали.

Иво Бояджиев отрича да е участвал в нападението. При потърсено обяснение той заяви: „Не, какви са тия глупости, не ме занимавайте“.

Катрин твърди, че бившият ѝ приятел се занимава с охранителна дейност и бързи кредити, тренира бокс и други бойни спортове. Тя също така отправя твърдения за незаконни боеве с кучета. По думите ѝ не е ставала свидетел на нападение от него над друга жена, но е виждала случаи, при които той упражнявал физическа агресия спрямо мъже.

По случая е образувано досъдебно производство. Двамата заподозрени били задържани за 24 часа. От полицията в Пазарджик посочват, че първоначалните данни сочели физическо насилие, но впоследствие разследването прераснало в случай на грабеж.

Единият от задържаните е известен на органите на реда. Той има криминални регистрации и е осъждан.

Катрин обаче поставя въпроси и около действията на полицията. Тя твърди, че дежурният полицай я посъветвал да подаде жалба срещу неизвестни извършители. По думите ѝ тя отказала.

Тя разказа и за друг момент, който определя като притеснителен. Според нея един от полицаите започнал да търси номера на бившия ѝ приятел.

При последвалия оглед на автомобила, който според Катрин е извършен около 15 часа след нападението, тя твърди, че по-късно в колата е открита главата на машинката, с която била подстригана. В нея имало мъжки косми. Катрин посочи, че не е назначена експертиза, която да установи чии са космите.

Междувременно на Катрин е издадена ограничителна заповед, която е влязла в сила незабавно.

Окръжната прокуратура в Пазарджик е повдигнала обвинения на двамата задържани за грабеж, извършен в съучастие, при който е отнета сумата от 300 евро. На двамата е определена мярка за неотклонение „парична гаранция“.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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