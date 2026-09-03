България

НЗОК с нов шеф: Парламентът избра д-р Владимир Даскалов

Той беше номиниран от парламентарната група на „Прогресивна България“ и получи 120 гласа „за“

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 19 минути / 3 септември 2026, 07:43
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Н ародното събрание избра д-р Владимир Васев Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Той беше номиниран от парламентарната група на „Прогресивна България“ и получи 120 гласа „за“.

За поста Даскалов се състезаваше със Станимир Михайлов, предложен от „Продължаваме промяната“. Мандатът на новия управител е до 20 март 2030 г.

Изборът идва след предсрочното прекратяване на мандатите на досегашния управител на НЗОК д-р Петко Стефановски и подуправителя проф. Момчил Мавров.

  • Кой е д-р Владимир Даскалов

Д-р Владимир Васев Даскалов е специалист по обща и военна хирургия и полковник от Българската армия.

Завършва медицина през 1988 г. във Висшия медицински институт в Пловдив. В професионалния си път преминава през специализации във Франция и Австрия, а научната му дейност включва повече от 70 публикации.

Дълги години работи във Военномедицинската академия, а през 2011 г. оглавява Операционния център.

През 2021 г. става заместник-директор на столичната УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Впоследствие заема ръководни позиции и в други лечебни заведения.

От април до ноември 2022 г. Даскалов е председател на Съвета на директорите на Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания. След това оглавява Специализираната болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски“.

Бил е и председател на Съвета на директорите на Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“.

  • Какво обещава новият управител

По време на изслушването си пред парламентарната комисия по здравеопазването Даскалов постави акцент върху дигитализацията на НЗОК и по-строгия контрол върху разходването на публичните средства. Сред приоритетите му са още профилактиката, превенцията, подобряването на достъпа до медицинска помощ и намаляването на административната тежест.

Една от основните му идеи е премахването на хартиените здравноосигурителни книжки и въвеждането на задължително електронно отчитане в реално време на прегледите, изследванията и други диагностични дейности в извънболничната помощ.

Според Даскалов пълноценното използване на Националната здравноинформационна система и електронното здравно досие може да ограничи злоупотребите и дублирането на изследвания.

Той предлага и лабораториите да преминат към незабавно отчитане на извършените дейности по подобие на аптеките и електронните рецепти.

Сред останалите му идеи са създаване на механизми за ранна диагностика и диетично консултиране при риск от затлъстяване. Даскалов предлага личните лекари да получават допълнително стимулиране, ако обхванат над 70% от пациентите си с годишна профилактика.

„За да пречупим негативната статистика за предотвратимата заболеваемост, НЗОК не може да бъде просто пасивен платец“, заяви той при представянето на програмата си пред здравната комисия.

Сред заявените му приоритети са още въвеждането на нови изследвания и модерна медицинска апаратура, комплексното лечение, извеждането на определени процедури от болничната в извънболничната помощ и подобряването на достъпа до лекари за хората в отдалечени населени места.

  • Кой беше другият кандидат

Станимир Михайлов, номиниран от „Продължаваме промяната“, вече е бил управител на НЗОК. Той също постави акцент върху контрола върху разходите и ограничаването на неефективното използване на средствата.

Парламентарната процедура за избора започна в края на юли, като депутатите приеха правилата за номиниране на кандидати. В крайна сметка бяха допуснати две кандидатури - на Даскалов и Михайлов.

Редактор: Василена Василева
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