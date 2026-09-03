Премиерът Радев на среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в София

Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който ще бъде на посещение в България по покана на българския премиер, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Разговорът им ще се състои в резиденция „Бояна“. След срещата са предвидени изявления за представителите на медиите.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща е на „Обиколката на столиците“, в рамките на която ще разговаря с държавните и правителствените ръководители по дневния ред на Европейския съюз, със силен акцент върху следващата многогодишна финансова рамка на Съюза.

През първата седмица на обиколката си Коща посети Братислава, Талин, Вилнюс, Рига и Прага.

На 4 септември той ще бъде в Никозия за среща с президента на Кипър Никос Христодулидис и в Любляна за среща с министър-председателя на Словения Янез Янша.