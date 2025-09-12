Има ли готовност България да сваля чужди дронове

България

12 септември 2025, 08:34

С лед като руски дронове навлязоха в Полша, как НАТО се справи със ситуацията и има ли България готовност да сваля подобни апарати? Защитена ли е критичната инфраструктура у нас?

Коментар по темата направиха военният експерт и журналист от списание „Криле” Димитър Ставрев и Иван Миланов, полковник от резерва, вицепрезидент на Международна асоциация за борба с дроновете.

„Вече 6 години работим по тази тема и 6 години се опитваме да алармираме обществеността и институциите, без особен успех”, заяви Иван Миланов пред NOVA. Не е имало сериозна реакция и след случая около летището в София.

По думите му въпросът е дали изобщо страната ни има системи, с които да засече подобни дронове.

„Отговорът е – не. Нямаме действащи системи и считам, че сме беззащитни”, каза Миланов.

„Радарното поле над България е почти никакво в момента. И то е все още на стария принцип, когато беше насочено срещу Гърция и Турция, които бяха наши противници от НАТО, а ние бяхме във Варшавския договор. Сега, когато нещата се обърнаха на североизток, ние реално точно в това направление, закрихме всички тези радарни постови. Има някакво рехаво покритие над 3000 м височина, само около големите градове и големите летища”, обясни Димитър Ставрев.

По думите му под 3000 м могат да влизат и излизат дронове без да разберем.

Миланов обясни, че дроновете, навлезли в Полша, могат да летят на много малка височина – на 120 м до 50 метра.

„Могат да следват терена. Малки са, почти неоткриваеми”, посочи той.

Ставрев обясни, че има няколко провалени конкурса за нови 3D радари.

„Защо могат да кажат от МО, но предполагам, че става въпрос за лобистки интереси”, каза Ставрев.

„Полша за мен е примерът от източноевропейските страни, която има най-добре структурирана система за ПВО”, допълни той.

„Изключително важно е в много кратки срокове да се снабдим с такава техника, която първо да може да открива на достатъчно голямо разстояние,  а ги идентифицира тези дронове, да хване техните сигнали, да ги определи дали са опасни, дали трябва да бъдат свалени, по какъв начин да бъдат свалени, трябва да има защитни зони”, заяви от своя страна Миланов. 

Това според Димитър Ставрев е технически осъществимо, но няма да е евтино.

„Нидерландските F-35 са базирани в Полша, италианските системи AWACS също са базирани в Полша. В България няма базирано нищо НАТО-вско”, каза Ставрев. 

„В НАТО има координирани действия, информация, какво да се прави, как да се прави. Но всяка държава трябва да даде своя принос”, заяви Миланов. „Ние нямаме регулаторна рамка, нямаме законова рамка,  нямаме разпределение на отговорностите между отделните играчи – МВР, Армията, през  другите министерства и ведомства.  Това не съществува към момента”, добави Миланов.

„Няма стратегия за борба с дроните и за използването на дроните. В България тази тема е още в някакъв абсолютен зачатък”, отбеляза Ставрев. 

Източник: NOVA    
българия чужди дронове защита
