Полша предупреди: Готови сме да реагираме на всяка атака или провокация

П олша е готова да реагира на всяка атака или провокация, заяви полският премиер Доналд Туск, след като страната му свали руски дронове, навлезли днес в полското въздушно пространство по време на широкомащабната руска атака в Западна Украйна, предаде Ройтерс.

Украйна за руските дронове над Полша: Toва показва, че Путин иска да разшири войната

„Имаме си работа с мащабна провокация… Готови сме да отблъснем подобни провокации. Обстановката е сериозна и никой не се съмнява, че трябва да се подготвим за различни сценарии“, каза още Туск.

Той заяви, че полското въздушно пространство снощи е било нарушено от огромен брой руски дронове и добави, че тези от тях, които са представлявали непосредствена заплаха, са били свалени.

Полша свали руски дронове, нарушили въздушното ѝ пространство

Полският премиер посочи, че няма жертви и няма причина за паника или за въвеждане на ограничения, които биха затруднили живота на гражданите на страната.

По думите на Туск обстановката вече изглежда е под контрол.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас също коментира случая.

"Снощното нарушаване на полското въздушно пространство от страна на Русия е най-сериозното от началото на войната и има признаци, че е умишлено, а не случайно", написа тя в социалната мрежа X.

Калас добави, че е в контакт с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с полския вицепремиер Радослав Шикорски.

"ЕС е съпричастен с Полша. Войната на Русия се усилва, а не приключва. Трябва да повишим цената за Москва, да увеличим подкрепата за Украйна и да инвестираме в европейската отбрана", призовава тя.

Калас изрази подкрепа за развитието на отбранителна линия по източните европейски граници.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща написа също в X, че снощните събития ясно напомнят, че сигурността на един е свързана със сигурността на останалите.

Той определи нарушаването на полското въздушно пространство като неприемливо. Коща заявява, че Русия безотговорно нарушава въздушното пространство на страните от ЕС и създава пряка заплаха за всички европейци и за европейската ключова инфраструктура.

"Полша е в правото си да предприеме необходимите стъпки за защита на своя суверенитет, мирът и сигурността на Европа не може да се възприемат като даденост", допълни той.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа, че нарушаването на полското въздушно пространство е безотговорно и е било извършено от над 10 руски дрона "Шахед".

Източник: Владимир Арангелов, БТА    
Туск Полша Русия дронове
