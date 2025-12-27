Земетресение от 7 по Рихтер разтърси Тайван

З еметресение с магнитуд 7 бе отчетено край бреговете на Тайван, съобщи метеорологичната служба на острова, цитирана от световните агенции.
Епицентърът на труса е бил на 63 километра югоизточно от пристанищния град Килун, в който живеят около 397 хиляди души, и на дълбочина от 73 километра.
#Earthquake (#地震) possibly felt 49 sec ago in #Taiwan. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) December 27, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/lgy7flkle7
Към момента няма информация за пострадали или разрушения и не е обявена заплаха от цунами.
Трусът е бил усетен в цялата северна част на Тайван и разтърси сградите в столицата Тайпе, каза местната администрация и посочи, че е възможно да има леки щети.
BREAKING: A powerful magnitude 6.7 earthquake caused intense shaking in Taipei, Taiwan. pic.twitter.com/J6iQV2e076— Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 27, 2025
Кметството на Тайпе заяви, че непосредствено след труса не са били отчетени сериозни щети.
Повече от 3000 домакинства в град Илан, който се намира на около 32 километра от епицентъра на земетресението, са останали без ток за кратко, съобщи Тайванската енергийна компания.
Тайван се намира в близост до пресечната точка на две тектонични плочи и там често се случват земетресения, отбелязва Ройтерс.
Повече 100 души загинаха през 2016 г. при земетресение в южната част на Тайван, а през 1999 г. земетресение с магнитуд 7,3 отне живота на над 2000 души.