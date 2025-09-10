Свят

Как Путин тества Запада с нарушаването на въздушното пространство на Полша

Руският президент е майстор в "рязането на салама" - тактика, при която чрез малки действия се постига много по-голям резултат, който иначе би изглеждал твърде провокативен

10 септември 2025, 17:13
Б езпрецедентните руски атаки с дронове срещу Полша са едновременно тест и предупреждение. От реакцията на Европа и НАТО може да зависи сигурността на целия континент, пише Sky News.

Руснаците отдавна са усвоили така наречената тактика на "рязане на салама" - серия от малки стъпки, които водят до голямо стратегическо предимство, без да предизвикат незабавен и решителен отговор.

Кремъл проучва Запада с постепенно, но непрекъснато изостряне на ситуацията. В Киев бяха атакувани с бомби сграда на Британския съвет и институция на ЕС; GPS сигналите на самолет на високопоставен европейски представител бяха прекъснати.

Всяка провокация сама по себе си води единствено до остри думи от страна на Запада, но така се преминават нови граници и Русия се насърчава да върви по-далеч.

Путин е изключително добър в това.

Първа реакция от Русия за дроновете над Полша

През 2014 г. той използва тактиката блестящо с "малките зелени човечета" при нахлуването в Крим, комбинация от двусмислени военни и дипломатически действия, с които пое контрол над полуострова. Забавената и объркана реакция на Запада запечата съдбата на Крим.

Сега той направи по-голяма крачка с атаките с дронове срещу Полша.

Тези атаки, по убеждението на съюзниците извършени умишлено, представляват тест за готовността на НАТО да приложи задълженията си по член 5. Русия е нападнала държава членка.

Ще задейства ли НАТО механизма "един за всички, всички за един" в защита на Полша и ще удари ли Русия? Едва ли.

Но липсата на отговор ще изглежда като слабост. Путин ще отчете резултатите от теста и ще подготви следващия.

Може да се очакват нови разговори за санкции, но не бива да се забравя, че те не попречиха на нахлуването и не убедиха Русия да се оттегли. Единствените санкции, които биха имали реален ефект, са тези, които американският президент отказва да одобри - върху руския петролен износ.

  • Защо атаките са и предупреждение?

Защото поставят въпрос.

Владимир Путин пита Запада дали наистина иска да се ангажира по-дълбоко в конфликта със собствени сили. Европейски държави обмислят възможността да изпратят войски в Украйна след евентуално примирие.

Ако сегашната атака е неудобна, сложна и трудна за реакция, какво ще се случи, ако Русия тогава използва хибридни тактики?

Двусмислените, трудно доказуеми методи, в които Москва е майстор, могат да поставят Алианса в изключително тежка ситуация, ако той бъде въвлечен в Украйна.

"Помислете два пъти, преди да изпратите войските си там", това е предупреждението на Русия към Запада.

  • Какво още може да направи Европа?

Тя би могла да спре покупките на руска енергия, която все още внася в изненадващо големи количества, за над 20 милиарда евро годишно според последните данни.

Би могла да използва огромното си икономическо предимство, 20 пъти по-голямо от това на Русия (още преди войната), за да финансира в по-голяма степен отбраната на Украйна.

Докато това не се случи, могат да се очакват нови, болезнени "резени салам" от страна на Москва.

Източник: Sky News    
