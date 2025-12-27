България

Смяна на личен лекар през декември – НЗОК разяснява процедурите и здравните ни права

Експерт от НЗОК разяснява за смяната на личен лекар, направленията и таксите

27 декември 2025, 16:17
Д екември е един от двата месеца в годината, в които здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар или да изберат нов. Това обясни главният експерт от отдел „Информационен център” на Националната здравноосигурителна каса Иван Любомиров в ефира на предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

През декември можете да смените личния си лекар

„Декември и юни са двата регламентирани срока за смяна на общопрактикуващия лекар. Когато по една или друга причина личният лекар прекрати практиката си, изборът на нов е изцяло личен”, подчерта Любомиров. По думите му смяната става в кабинета на новия лекар с представяне на здравноосигурителната книжка и попълване на регистрационна форма. Той уточни, че съществува и онлайн възможност, но „изборът се прави само с личен електронен подпис чрез електронната услуга на сайта на Здравната каса”.

При отказ от страна на лични лекари заради запълнени пациентски листи, здравноосигурените имат право на съдействие. „В такъв случай лицето трябва да се обърне към регионалната здравна каса и да поиска помощ от директора с молба в свободен текст”, обясни експертът от НЗОК.

Ако желаем, сменяме личния лекар от 1 до 31 декември

Смяна на личен лекар извън регламентираните срокове е възможна в определени случаи. „Това може да стане при смяна на адресната регистрация, при прекратяване на практиката на лекаря или когато пациентът не е доволен и подаде молба до директора на регионалната здравна каса”, уточни той.

Потребителската такса за посещение при личен лекар и специалист остава 2,90 лева. „Има групи пациенти, които са освободени от тази такса – деца, ученици, студенти до 26 години редовно обучение, социално слаби, хора с над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди и военно пострадали, както и пациенти с определени заболявания”, посочи Любомиров.

По отношение на направленията за специалист той бе категоричен, че няма ограничение от страна на здравната каса за броя направления.

Иван Любомиров коментира и как хората с прекъснати здравноосигурителни права могат да ги възстановят. „Важно е да се уточни дали са били осигурявани в чужбина. Ако са били в държава от ЕС, изискваме документ С-041. Ако не са били осигурявани, трябва да се обърнат към НАП”, каза той. След плащане на дължимите вноски е необходимо удостоверение от НАП, което доказва непрекъснати здравни права. „Само бележката за платените суми не е достатъчна”, подчерта експертът.

След представяне на документа от НАП здравноосигурените могат да ползват услугите, покривани от НЗОК, още от следващия ден.

