11 септември 2025, 17:31
Руски дронове над Полша: Как НАТО се пази от нападения?
В нощта срещу сряда руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша. Задейства се аларма, а съюзниците от НАТО се притекоха на помощ, съобщи Deutsche Welle.

Как Алиансът се подготвя за евентуални руски атаки?

Шест държави от НАТО граничат с Русия. Почти ежедневно те съобщават за нарушения: нарушени GPS сигнали; самолети, които са се отклонили в територията на НАТО; дронове, които събират информация.

Когато бъде забелязан подобен летателен обект, се задейства аларма. Пилотите на изтребители бързо обличат костюмите си и скачат в самолетите си. Това може да бъде наблюдавано на военновъздушната база в Литва. А нещо подобно най-вероятно се е случило и в нощта срещу сряда в Полша, когато изведнъж се оказа, че близо 20 дрона са нахлули в полското въздушно пространство.

Деескалацията не функционира при руските дронове

Когато неразрешен летателен обект навлезе във въздушното пространство, обикновено се залага на деескалация и се прави опит пилотите да бъдат накарани да изтеглят дроновете. В случая с руските дронове обаче това не е проработило: за първи път са били свалени три летателни обекта. Това също е било съвместна акция на НАТО, както посочи генералният секретар на Алианса Марк Рюте. Освен полските, в акцията са участвали още нидерландски и италиански изтребители.

НАТО постоянно предлага посещения на съвместни бази като една от целите е да се демонстрира сътрудничеството в рамките на отбранителния съюз. Тъй като балтийските държави например нямат собствена противовъздушна отбрана, другите държави от НАТО поемат охраната на въздушното пространство на определени интервали. И в Полша - в момента на нахлуването на руските дронове - са били разположени пет германски изтребителя Eurofighter, за да реагират незабавно в случай на тревога. Неслучайно ги наричат "полицаите на въздушното пространство".

НАТО разширява присъствието заради войната в Украйна

От началото на войната срещу Украйна НАТО значително разшири присъствието си на източната граница. В осем държави са разположени международни бойни части, които редовно провеждат учения за извънредни ситуации. Бързореактивните сили на НАТО, които трябва да бъдат готови за действие в рамките на два до седем дни, са преместени в Румъния. Германия изпраща своя бригада в Литва - първите войници вече са стационирани там, но се очаква тя да добие пълни мащаби в края на 2027.

Всъщност едва миналата година 90 000 войници от НАТО проведоха учение, за да се подготвят за евентуално руско нападение срещу член на НАТО. Кой ще се притече пръв на помощ? Откъде ще дойдат подкрепленията? САЩ играят решаваща роля в това отношение. Те са разположили близо 80 000 войници в Европа.

Полша задейства член 4

Този случай на съюзническа помощ все още не е настъпил - съгласно член 5. Той е бил обявяван само веднъж в историята на НАТО: преди точно 24 години, когато на 11 септември 2001 самолети се разбиха в Световния търговски център в Ню Йорк.

Сега Полша задейства член 4 - след навлизането на руски дронове в нейното въздушно пространство. Според член 4 страна, която се чувства застрашена, може да задейства процедурата за консултации. След консултациите на 32-мата представители на НАТО генералният секретар на Алианса Рюте подчерта: "Едно е ясно: инцидентът не е единичен случай. Нашият главнокомандващ ще продължи да осигурява възпиращ ефект по цялата източна граница. Съюзниците са решени да защитават всеки сантиметър от територията на НАТО."

Марк Рюте и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призоваха членовете на НАТО да харчат още повече за отбраната си. Полша е добър пример за това: страната вече инвестира 4,5% от икономическата си мощ в отбрана. Това е повече от всяка друга страна от НАТО.

 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Руски дронове Полско въздушно пространство НАТО Противовъздушна отбрана Член 4 Източна граница Война в Украйна Военни учения Разходи за отбрана Русия
