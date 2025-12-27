Свят

Русия удължи забраната за износ на бензин и дизел до 2026 г.

Временната забрана за износ на автомобилен бензин извън страната се удължава до 28 февруари 2026 г. включително

27 декември 2025, 15:48
Русия удължи забраната за износ на бензин и дизел до 2026 г.
Източник: iStock/Getty Images

П равителството на Русия удължи действието на временната забрана за износ на автомобилен бензин, дизелово гориво и други нефтопродукти с цел стабилизиране на вътрешния пазар на горива, съобщи пресслужбата на кабинета, цитирана от ТАСС.

Русия ограничава временно износа на бензин и дизел

С ново правителствено постановление временната забрана за износ на автомобилен бензин извън страната се удължава до 28 февруари 2026 г. включително. Ограничението ще важи за всички икономически оператори, включително за преките производители, се посочва в съобщението.

Със същото постановление до 28 февруари 2026 г. включително се удължава и забраната за износ на корабно гориво, вакуумен газьол и други видове газьоли, включително количества, закупени на борсови търгове. За тези продукти ограничението няма да се прилага спрямо преките производители на нефтопродукти.

Мерките влизат в сила от 28 декември. От правителството посочват, че решението е част от усилията за поддържане на стабилна ситуация на вътрешния пазар на горива.

Военният бюджет на Русия е изправен пред двойно предизвикателство, произтичащо от намаляването на доставките на петрол и продължаващото понижение на международните цени, коментира от своя страна Блумбърг. Това е довело до най-ниските равнища на износа на суров петрол от януари 2023 г. насам.

Средният обем на изнасяния суров петрол, изчислен на четириседмична база, е спаднал в периода до 14 декември, като е отчетено най-значителното седмично понижение от 2022 г. насам – годината на началото на войната в Украйна. Допълнително затруднение представлява и разтоварването на вече натоварени товари – обемът на суровия петрол, намиращ се в морето, е нараснал с около 40 процента от края на август.

Спадът в приходите на Москва се развива на фона на засилен дипломатически натиск от страна на Съединените щати върху Украйна и нейните европейски съюзници за постигане на мирно споразумение, докато Русия продължава ударите по газовата и енергийната инфраструктура на съседната страна.

От своя страна Киев продължава атаките срещу руски енергийни активи, като разширява обхвата им към производствени платформи в Каспийско море и все по-често поразява танкери, превозващи руски петрол. 

Източник: Бойчо Попов/БТА    
Русия Забрана за износ Автомобилен бензин Дизелово гориво Нефтопродукти Вътрешен пазар на горива Военен бюджет Цени на петрола Износ на суров петрол Война в Украйна
Последвайте ни
Катастрофа с влак взе две жертви в Сливен

Катастрофа с влак взе две жертви в Сливен

Тайната на Бари: Къде е погребан истинският Дядо Коледа

Тайната на Бари: Къде е погребан истинският Дядо Коледа

Русия удължи забраната за износ на бензин и дизел до 2026 г.

Русия удължи забраната за износ на бензин и дизел до 2026 г.

Изненадващи факти за Коледа, които ще променят представата ви за празника

Изненадващи факти за Коледа, които ще променят представата ви за празника

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Peugeot се прави на интересен с квадратен волан

Peugeot се прави на интересен с квадратен волан

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 1 ден
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 1 ден
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 1 ден
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-голямата семейна тайна: кой изяде последното парче.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Смяна на личен лекар през декември – НЗОК разяснява процедурите и здравните ни права

Смяна на личен лекар през декември – НЗОК разяснява процедурите и здравните ни права

България Преди 22 минути

Експерт от НЗОК разяснява за смяната на личен лекар, направленията и таксите

Исторически рекорди за златото – какво следва през 2026 г.?

Исторически рекорди за златото – какво следва през 2026 г.?

Свят Преди 40 минути

Цената на благородния метал се повиши с повече от две трети и общо 52 пъти обнови историческия си максимум, като стойността за първи път надхвърли границата от 4500 долара

<p>Боровец&nbsp;открива зимния сезон&nbsp;</p>

Боровец открива зимния сезон със 130-годишен юбилей

България Преди 1 час

Тази година цената на дневната карта за възрастни е около 105 лева, младежката - 85, а детската - около 63

Почина Деян Кюранов – емблема на гражданското общество

Почина Деян Кюранов – емблема на гражданското общество

България Преди 1 час

Деян Кюранов беше съосновател на Екогласност“ и СДС

Хайнрих Химлер

„Зъл звяр, убиец, нацист – и мой дядо“: мъж открива, че е роднина на Хайнрих Химлер

Свят Преди 2 часа

<p>Ройтерс разкри къде Русия крие най-мощното си оръжие</p>

Ройтерс разкри къде Русия крие най-мощното си оръжие

Свят Преди 3 часа

Разполагането на „Орешник“ идва седмици преди изтичането на договора New START от 2010 г. - последното споразумение между САЩ и Русия, ограничаващо стратегическите ядрени оръжия на двете най-големи ядрени сили

Черна Коледа: Непълнолетен шофьор с „Ауди“ загина при жестока катастрофа, 16-годишен е тежко ранен

Черна Коледа: Непълнолетен шофьор с „Ауди“ загина при жестока катастрофа, 16-годишен е тежко ранен

България Преди 3 часа

Катастрофа с фатален изход е станала през нощта на 27 декември на пътя за котленското село Кипилово

Доналд Тръмп и крал Чалрз

„Чарова офанзива“: Крал Чарлз и принц Уилям готвят визити в САЩ заради Тръмп

Любопитно Преди 3 часа

Крал Чарлз III и принц Уилям вероятно ще посетят САЩ догодина на отделни визити, планирани около 250-годишнината от независимостта. Лондон се надява чрез кралска дипломация да ускори търговска сделка със САЩ на фона на напрегнати преговори

Мъж е открит мъртъв в хотел в Банско

Мъж е открит мъртъв в хотел в Банско

България Преди 3 часа

Две земетресения разлюляха България

Две земетресения разлюляха България

България Преди 3 часа

Чарлз III разкри причината да жертва пръстите си

Чарлз III разкри причината да жертва пръстите си

Свят Преди 3 часа

През 2023 г. Чарлз III нарекъл охлювите „досадни“ и им обяви война

Кадър на 2025: Страх, ужас и моментите, които ни вдъхновиха да продължим

Кадър на 2025: Страх, ужас и моментите, които ни вдъхновиха да продължим

Свят Преди 3 часа

Снимки, които разтърсиха 2025 – от ужас и страх до човечност и надежда

<p>Почина народната певица Мария Карафезиева</p>

Почина народната певица Мария Карафезиева

България Преди 3 часа

Януари идва с нова енергия: Три зодии от китайския зодиак ще имат силен старт

Януари идва с нова енергия: Три зодии от китайския зодиак ще имат силен старт

Любопитно Преди 4 часа

Три знака ще имат благоприятни условия за финансово, професионално и лично израстване - плъх, прасе и петел. Според астролозите общият успех през януари ще зависи от способността ви да превръщате думите и мислите си в конкретни действия

МВР предупреждава: измамници дебнат покрай смяната на лева с евро

МВР предупреждава: измамници дебнат покрай смяната на лева с евро

България Преди 4 часа

Бъдете внимателни, ако получите телефонни обаждания и съобщения с предложение за изгодни условия или съдействие за превалутиране

,

Какво да не изхвърляте от къщата преди Нова година: Народни знаци и забрани

Любопитно Преди 4 часа

Новогодишният и коледният период отдавна се смята за време на магически преходи, когато всяко действие е имало влияние върху съдбата на следващата година

Всичко от днес

От мрежата

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Къде можем да караме ски по празниците

sinoptik.bg
1

Доброволци почистиха плажа в Ахтопол

sinoptik.bg

Стефания Кочева празнува имен ден на пистата, Венци Мартинов със стари приятели!!

Edna.bg

ЕКСКЛУЗИВНО! След концерта си в София: Хаусер развълнуван от среща с Евгени Генчев! (ВИДЕО)

Edna.bg

Новият в ЦСКА пристига със свободен трансфер

Gong.bg

НА ЖИВО: Арсенал - Брайтън, съставите

Gong.bg

Васил Терзиев: Удължени са договорите за чистота в девет софийски района

Nova.bg

Катастрофа с 56 коли в Япония взе жертва, ранени са десетки (ВИДЕО)

Nova.bg