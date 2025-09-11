Желязков: Позицията на България е ясна, осъждаме нарушаването на въздушното пространство на Полша

Пътници бяха държани 3 часа на борда на самолет в София

О съждаме непровокираното нарушаване на въздушното пространство, каза министър-председателят Росен Желязков, който е на посещение в град Симитли, по повод вчерашното навлизане на дронове в полското въздушно пространство.

"Нашата позиция е ясна и в съгласие с останалите. Изразяваме решителността на Алианса да предприеме всички необходими действия, които и договорът предполага", каза премиерът.

Георг Георгиев: Задействането на член 4 на НАТО не означава въвличане във война

Според него станалото е ненужна провокация.

"Това не спомага за успокояване на обстановката между Русия и държавите от Европейския съюз", подчерта Желязков.

"Така се дават все повече аргументи за това, около което в Коалицията на желаещите се обединяваме – че трябват сериозни гаранции за сигурност на Европа, за да е ясно, че Съюзът има необходимата отбранителна готовност и възможност да посече всякакви опити за агресия и провокация", каза той.

"В момента няма сигнали за това за задействане на член 5 от Договора на НАТО", подчерта Желязков.