Черна Коледа: Непълнолетен шофьор с „Ауди“ загина при жестока катастрофа, 16-годишен е тежко ранен

Катастрофа с фатален изход е станала през нощта на 27 декември на пътя за котленското село Кипилово

27 декември 2025, 13:29
Черна Коледа: Непълнолетен шофьор с „Ауди" загина при жестока катастрофа, 16-годишен е тежко ранен
Източник: iStock

К атастрофа с фатален изход е станала през нощта на 27 декември на пътя за котленското село Кипилово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен. Инцидентът е възникнал около 1:15 часа на път III-484, когато лек автомобил „Ауди“ А3, управляван от 17-годишен младеж, е самокатастрофирал. Водачът е загинал на място. Пострадал е и 16-годишен пътник, който е транспортиран и настанен за лечение в болнично заведение в Сливен. Това предаде кореспондентът на БТА в Сливен Велина Василева.

Ден по-рано, на 26 декември вечерта, е регистрирано и друго пътно произшествие на път I-7, в района на разклона за котленското село Пъдарево, в посока кръстовище „Петолъчка“. Лек автомобил БМВ, управляван от 35-годишна жена, е излязъл извън пътното платно. При инцидента е пострадал 44-годишен пътник, който е откаран в болница в Сливен, няма опасност за живота му. 

През почивните дни полицията е установила и двама водачи, управлявали моторни превозни средства, след употреба на алкохол над допустимото. На 26 декември в село Желю войвода 39-годишен шофьор на лек автомобил „Фиат Мареа“ е засечен с 1,47 промила алкохол. Същия ден в Сливен, в района на кръговото кръстовище на ул. „Ген. Скобелев“, 39-годишна жена, управлявала „Ауди“Q5, е установена с 1,27 промила алкохол. 

От ОДМВР – Сливен апелират за повишено внимание на пътя, отговорно поведение и стриктно спазване на правилата за движение, особено при зимни условия и засилен трафик по време на празничните дни.

Един човек е загинал, а 17 са ранени при пътни инциденти през изминалото денонощие в България.

Източник: Кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева    
