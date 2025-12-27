България

2025 – година на политическа нестабилност, протести и европейски успехи за България

Преглед на ключовите събития, белязали страната през изминалата година

27 декември 2025, 20:34
2025 година ще остане в историята на България като период на дълбоки политически промени, обществено напрежение и важни европейски постижения.

От встъпването в длъжност на ново редовно правителство през януари до масовите протести и оставката му в края на годината, страната премина през турбулентни месеци, белязани от социални вълнения, природни бедствия и ключови стъпки към по-дълбока европейска интеграция.

Най-важните събития, случили се в България през 2025 г.
12 снимки
вот недоверие
Летище София Васил Левски
Величие
Първият български изтребител F 16 Block 70 беше посрещнат официално

Годината започна с формирането на кабинет на Росен Желязков на 16 януари, подкрепен от коалиция между ГЕРБ-СДС, БСП и "Има такъв народ". Това сложи край на продължителния период на служебни правителства и даде надежда за стабилност.

През февруари Летище София официално беше преименувано на "Васил Левски" – символичен акт в навечерието на годишнината от обесването на Апостола.

През март Конституционният съд постанови преизчисляване на гласовете от предишните парламентарни избори, което доведе до влизането на партия "Величие" в Народното събрание с 10 депутати. Това промени баланса на силите и отслаби управляващото мнозинство.

Важно постижение за отбраната беше получаването на първия изтребител F-16 Block 70 през февруари, с което започна модернизацията на ВВС. До края на годината България получи всичките осем самолета по първия договор.

Пролетта донесе трагедия – тежка катастрофа отне живота на 12-годишната Сияна, което предизвика поредица от национални протести срещу лошата пътна инфраструктура и безотговорността на институциите.

Източник: БГНЕС

През май столицата беше парализирана от многодневна стачка на наземния градски транспорт, която блокира София за седмица.

Лятото донесе исторически успех: Европейският парламент и Съветът на ЕС одобриха влизането на България в Еврозоната от 1 януари 2026 г. През юли вицепрезидентът Илияна Йотова помилва бившата кметица на район "Младост" Десислава Иванчева по хуманни съображения.

Есента беше белязана от скандали – корупционен случай в "Автомобилна администрация" с искане на подкуп от екипа на Роби Уилямс преди концерта му в София, както и опустошително наводнение в к.к. "Елените" през октомври, което отне човешки жертви и унищожи инфраструктура.

Краят на годината беше доминиран от напрежение около Бюджет 2026 – масови протести в цялата страна срещу предвидените данъчни промени доведоха до оттеглянето му и на 11 декември до оставката на кабинета "Желязков".

Въпреки предизвикателствата, 2025 година постави България на прага на нова ера с еврото и подчерта необходимостта от по-голяма отговорност и диалог между власт и общество.

