Почина Деян Кюранов – емблема на гражданското общество

Деян Кюранов беше съосновател на Екогласност“ и СДС

27 декември 2025, 15:17
Източник: БТА

П очина съоснователят на неформалното сдружение "Екогласност" и на СДС Деян Кюранов, съобщиха във Фейсбук от Центъра за либерални стратегии. Кюранов е един от основателите и член на Управителния съвет на Центъра.

"Тази нощ почина нашият Деян. Скърбим. Неговият непокорен дух завинаги ще остане в сърцата ни. Борбата му за свобода завинаги ще е в спомените ни", написаха от Центъра за либерални стратегии.

Деян Кюранов е доктор по философия, завършил Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Съосновател е на неформалното сдружение "Екогласност" и на СДС, напуснал политиката през 1990 г. Оттогава работи в неправителствени организации, припомниха от Центъра на сайта си.

Източник: Николай Трифонов/БТА    
Деян Кюранов Екогласност СДС Център за либерални стратегии почина съосновател доктор по философия неправителствени организации борба за свобода непокорен дух
