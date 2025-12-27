Зимна буря удари Швеция: Мъж загина, 40 000 домакинства са без ток

З имна буря в Швеция остави десетки хиляди домакинства без ток, съобщиха местните власти и медии, цитирани от ДПА.

Един мъж загина в град Сандвикен, след като беше ударен от паднал клон, съобщи шведската информационна агенция TT. Тази сутрин в някои части на страната бяха регистрирани ветрове със скорост, достигаща ураганна сила.

Sturm Johannes fegt durch Skandinavien. Tausende Haushalte sind betroffen, Fähren bleiben liegen, Züge stehen still. https://t.co/hOblnQOnoT pic.twitter.com/MIm1er4U6p — Tages-Anzeiger (@tagesanzeiger) December 27, 2025

Около 40 000 домакинства останаха без ток, а много влакове бяха отменени, каза още TT.

Студеното време също така е причинило широко разпространени транспортни проблеми и е наложило да бъдат отменени курсове на фериботи.

Бурята обхвана целия регион, засягайки и Финландия, където силните ветрове нарушиха въздушния трафик и причиниха прекъсвания на електроснабдяването. Прекъсвания бяха отчетени и в Норвегия.