Зимна буря удари Швеция: Мъж загина, 40 000 домакинства са без ток

Студеното време също така е причинило широко разпространени транспортни проблеми

27 декември 2025, 21:28
Източник: БТА/АР

З имна буря в Швеция остави десетки хиляди домакинства без ток, съобщиха местните власти и медии, цитирани от ДПА.

Един мъж загина в град Сандвикен, след като беше ударен от паднал клон, съобщи шведската информационна агенция TT. Тази сутрин в някои части на страната бяха регистрирани ветрове със скорост, достигаща ураганна сила. 

Около 40 000 домакинства останаха без ток, а много влакове бяха отменени, каза още TT.

Студеното време също така е причинило широко разпространени транспортни проблеми и е наложило да бъдат отменени курсове на фериботи. 

Бурята обхвана целия регион, засягайки и Финландия, където силните ветрове нарушиха въздушния трафик и причиниха прекъсвания на електроснабдяването. Прекъсвания бяха отчетени и в Норвегия.

Източник: Владимир Арангелов/БТА    
