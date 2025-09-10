Полша поиска задействане на член 4 на НАТО

П олският министър-председател Доналд Труск заяви, че Полша е поискала да се задейства член 4 от договора на НАТО. Той позволява на страните членки да повдигнат въпрос пред Северноатлантическия съвет (основният политически орган за вземане на решения на НАТО), съобщи Би Би Си (BBC).

След това се провеждат консултации, за да се определи дали териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на държава членка са били застрашени. Туск казва, че очаква по-голяма подкрепа по време на тези консултации.

„Това не е просто война за украинците. Това е конфронтация, която Русия е обявила срещу целия свободен свят“,

каза той.

⚡️BREAKING:



Polish PM Tusk says that Poland asked NATO to invoke Article 4.



This comes after ten Russian drones entered Polish airspace last night. pic.twitter.com/3VbjgPcgim — Conflict Spot (@conflictspot) September 10, 2025

В разговор с депутати в парламента полският премиер казва: „Няма съмнение, че тази провокация е несравнимо по-опасна от гледна точка на Полша от предишните“.

Причината е руските дронове, които нарушиха въздушното пространство на Полша по време на руска атака срещу Украйна и бяха свалени от полските военни.

Временно управляващият посолството на Русия в Полша отхвърли твърденията, че руски дронове са навлезли в полското въздушно пространство.

„Смятаме, че твърденията са неоснователни. Няма доказателства, че тези дронове са с руски произход“,

казва Андрей Ордаш пред руската държавна информационна агенция РИА Новости.

Той също така казва на агенцията, че е бил призован в полското външно министерство.

Междувременно полският президент Карол Навроцки обяви, че е решил да свика среща на Националния съвет за сигурност на страната в рамките на 48 часа, след като Полша свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на снощната широкомащабна руска атака в Западна Украйна, предаде агенция Ройтерс.

„Новината, че в рамките на 48 часа ще разполагаме с пълната информация относно това, което се случи в Полша, ме накара да взема решение да свикам заседание на Националния съвет за сигурност в рамките на 48 часа“,

заяви Навроцки и добави, че настоящата ситуация е безпрецедентен момент в историята на НАТО и Полша.

Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych chcę z całego serca podziękować polskim żołnierzom, zwłaszcza polskim pilotom🇵🇱 Jesteśmy także w kontakcie z naszymi sojusznikami🤝 Prezydent Karol Nawrocki pic.twitter.com/4APbJkhFxd — #Nawrocki2025 (@Nawrocki25) September 10, 2025

Говорителката на НАТО Алисън Харт междувременно каза, че официалните представители на алианса в Брюксел имат насрочена редовна среща за тази сутрин и на нея ще бъде обсъдено как бъде отговорено на навлизането на дроновете във въздушното пространство на Полша.

Харт добави, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте поддържа контакт с полското ръководство и работи в тясно сътрудничество със страната. Тя също така потвърди, че противовъздушната отбрана на алианса е действала заедно с полските сили срещу дроновете.

Теоретично Полша би могла да активира Член 4 от договора за НАТО в отговор на нахлуването на дроновете, посочва Ройтерс. Този член предвижда провеждането на консултации, ако страна членка на НАТО смята, че териториалната ѝ цялост, политическата ѝ независимост или сигурността ѝ е заплашена.

Смята се, че към момента е твърде малко вероятно Полша да поиска военна помощ съгласно Член 5 от договора за НАТО. Според източник от алианса НАТО не смята навлизането на дронове в полското въздушно пространство за атака.

„Това беше първият път, в който самолети на НАТО работиха срещу потенциални заплахи в съюзническото въздушно пространство“, каза още източникът, като добави че системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в региона са засекли дроновете с радарите си, но не са стреляли по тях.

Полски изтребители F-16, нидерландски F-35, италиански самолети за наблюдение и въздушен контрол и самолети за дозареждане във въздуха на НАТО са участвали в среднощната операция, уточни източникът.