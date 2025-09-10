Свят

Полша поиска задействане на член 4 на НАТО

Новината съобщи министър-председателят на Полша Доналд Туск

10 септември 2025, 12:26
Доналд Туск   
Източник: ЕПА/БГНЕС

П олският министър-председател Доналд Труск заяви, че Полша е поискала да се задейства член 4 от договора на НАТО. Той позволява на страните членки да повдигнат въпрос пред Северноатлантическия съвет (основният политически орган за вземане на решения на НАТО), съобщи Би Би Си (BBC).

След това се провеждат консултации, за да се определи дали териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на държава членка са били застрашени. Туск казва, че очаква по-голяма подкрепа по време на тези консултации.

„Това не е просто война за украинците. Това е конфронтация, която Русия е обявила срещу целия свободен свят“,

каза той.

В разговор с депутати в парламента полският премиер казва: „Няма съмнение, че тази провокация е несравнимо по-опасна от гледна точка на Полша от предишните“.

Причината е руските дронове, които нарушиха въздушното пространство на Полша по време на руска атака срещу Украйна и бяха свалени от полските военни.

Временно управляващият посолството на Русия в Полша отхвърли твърденията, че руски дронове са навлезли в полското въздушно пространство.

„Смятаме, че твърденията са неоснователни. Няма доказателства, че тези дронове са с руски произход“,

казва Андрей Ордаш пред руската държавна информационна агенция РИА Новости.

Той също така казва на агенцията, че е бил призован в полското външно министерство.

Междувременно полският президент Карол Навроцки обяви, че е решил да свика среща на Националния съвет за сигурност на страната в рамките на 48 часа, след като Полша свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на снощната широкомащабна руска атака в Западна Украйна, предаде агенция Ройтерс.

„Новината, че в рамките на 48 часа ще разполагаме с пълната информация относно това, което се случи в Полша, ме накара да взема решение да свикам заседание на Националния съвет за сигурност в рамките на 48 часа“,

заяви Навроцки и добави, че настоящата ситуация е безпрецедентен момент в историята на НАТО и Полша.

Говорителката на НАТО Алисън Харт междувременно каза, че официалните представители на алианса в Брюксел имат насрочена редовна среща за тази сутрин и на нея ще бъде обсъдено как бъде отговорено на навлизането на дроновете във въздушното пространство на Полша.

Харт добави, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте поддържа контакт с полското ръководство и работи в тясно сътрудничество със страната. Тя също така потвърди, че противовъздушната отбрана на алианса е действала заедно с полските сили срещу дроновете.

Теоретично Полша би могла да активира Член 4 от договора за НАТО в отговор на нахлуването на дроновете, посочва Ройтерс. Този член предвижда провеждането на консултации, ако страна членка на НАТО смята, че териториалната ѝ цялост, политическата ѝ независимост или сигурността ѝ е заплашена.

Смята се, че към момента е твърде малко вероятно Полша да поиска военна помощ съгласно Член 5 от договора за НАТО. Според източник от алианса НАТО не смята навлизането на дронове в полското въздушно пространство за атака.

„Това беше първият път, в който самолети на НАТО работиха срещу потенциални заплахи в съюзническото въздушно пространство“, каза още източникът, като добави че системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в региона са засекли дроновете с радарите си, но не са стреляли по тях.

Полски изтребители F-16, нидерландски F-35, италиански самолети за наблюдение и въздушен контрол и самолети за дозареждане във въздуха на НАТО са участвали в среднощната операция, уточни източникът.

Източник: BBC, БТА/Владимир Арангелов    
Полша НАТО задействане на член 4 договор Доналд Туск Карол Навроцки президент премиер Съвет за сигурност
Полша поиска задействане на член 4 на НАТО

Полша поиска задействане на член 4 на НАТО

Последни новини

Родителите на обвинения за трагедията с АТВ в "Слънчев бряг": Пробата на Никола е манипулирана

Родителите на обвинения за трагедията с АТВ в "Слънчев бряг": Пробата на Никола е манипулирана

България Преди 16 минути

След като бяха обвинявани, че като полицейски служители прикриват сина си, сега те заговориха за натиск върху разследването

Депутатите отхвърлиха искането за изслушване на Желязков и Митов по случая с побоя над полицейския шеф в Русе

Депутатите отхвърлиха искането за изслушване на Желязков и Митов по случая с побоя над полицейския шеф в Русе

България Преди 24 минути

От ПП обвиниха ръководството на МВР, че разпространява неистини около случая

Кралица Елизабет II на платинения ѝ юбилей

Четирите думи на кралица Елизабет II при новината, че скоро ще умре

Любопитно Преди 1 час

Последната молба на кралицата към лекарите - още малко време, за да остави още един спомен в сърцата на хората

Oткриха тяло на мъж след пожара в къща в Търговище

Oткриха тяло на мъж след пожара в къща в Търговище

България Преди 1 час

По него не са констатирани видими следи от насилие

Снимката е илюстративна

„Ще ви убия! Ще ви заколя!“: Обвиниха мъж, удрял майка си и заплашил да убие нея и съседката

България Преди 1 час

Той демонстративно поставил пред тях брадва и нож

<p>Вижте кадри как дрон удря флотилията на Грета Тумберг</p>

Флотилията на Грета Тунберг твърди, че лодка с помощи за Газа е ударена при атака с дрон в Тунис

Свят Преди 1 час

Всички шест пътници и екипаж са в безопасност след инцидента край тунизийското пристанище Сиди Бу Саид.

Реакции на българските евродепутати преди речта на Урсула фон дер Лайен

Реакции на българските евродепутати преди речта на Урсула фон дер Лайен

Свят Преди 1 час

Председателят на ЕК произнася дългоочакваната си реч за състоянието на ЕС в сряда сутринта в Европейския парламент в Страсбург

Освободиха областния управител на Плевен от поста

Освободиха областния управител на Плевен от поста

България Преди 1 час

Преди две седмици премиерът Желязков вдигна жълт картон на Абрашев заради слаба координация на институциите, ангажирани да решат проблема с безводието в Плевенско

<p>Мистериозното руско &bdquo;радио на съдния ден&ldquo; излъчи рядко съобщение</p>

Мистериозното руско „радио на съдния ден“ излъчи рядко съобщение

Свят Преди 2 часа

Мистериозната радиостанция UVB-76, за която се смята, че е свързана с руските военни, излъчва от 70-те години насам на честота 4625 kHz

Нина Добрев разкри защо е напуснала "Дневниците на вампира"

Нина Добрев разкри защо е напуснала "Дневниците на вампира"

Любопитно Преди 2 часа

След шестия сезон актрисата решава да не поднови договора си и напуска сериала през май 2015 г.

Нов голям пожар избухна в Рила

Нов голям пожар избухна в Рила

България Преди 2 часа

Горят сухи треви над горския пояс в планината – над река Илийна, в местността "Чаушки дупки"

Селин Василева Велинова

Откриха изчезналото 9-годишно момиче от София

България Преди 2 часа

Момичето бе в неизвестност от вчера, 9 септември

„Фрапантно нарушение“: Международни реакции след удара на Израел в Доха

„Фрапантно нарушение“: Международни реакции след удара на Израел в Доха

Свят Преди 2 часа

Катар осъди израелската атака, наричайки я „страхлива“ и „фрапантно нарушение на международното право“

<p>Неочакван ляв завой и противодействие на Тръмп: Освирквания и ултиматуми в ЕП по време на речта на Фон дер Лайен</p>

Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори в новия световен ред

Свят Преди 2 часа

В изказването си тя очертава приоритетите на Комисията за следващите седмици и месеци

Разбити надежди и любовни изпитания в „Диви и красиви“

Разбити надежди и любовни изпитания в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 2 часа

Гледайте новите епизоди на романтичното риалити в сряда и четвъртък от 22:00 ч. по NOVA

От едрата шарка до COVID-19: Странната история на антиваксиналното движение

От едрата шарка до COVID-19: Странната история на антиваксиналното движение

Свят Преди 2 часа

Само през последните 50 години ваксините са спасили около 154 милиона живота

