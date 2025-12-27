Любопитно

„Хотелът на обречеността“ в Пхенян планира да отвори врати след 4 десетилетия

Хотел „Рюгьонг“ в Пхенян е най-високата сграда в Северна Корея – 150 етажа и 330 метра височина, а пирамидалната му форма е позната на целия свят като символ на незавършените амбиции на страната

27 декември 2025, 17:12
Източник: iStock/Getty Images

С евернокорейският хотел „Рюгьонг“, строен почти четири десетилетия, планира да отвори врати, като предложи на чуждестранен инвеститор правата за управление на кaзино в сградата – при условие, че той поеме и довършването на интериора, пише Daily Mail.

Хотел „Рюгьонг“ в Пхенян е най-високата сграда в Северна Корея – 150 етажа и 330 метра височина. Пирамидалната му форма е позната на целия свят като символ на незавършените амбиции на страната.

Строителството започва през 1987 г. с амбицията хотелът да бъде открит през 1989 г. като най-високият в света. Поради тежката икономическа криза след разпадането на Съветския съюз работата спира през 1992 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daily Mail (@dailymail)

Следват десетилетия на прекъсвания, включително 16-годишна пълна пауза и оттегляне на няколко чуждестранни компании от проекта. Външната част е завършена през 2011 г., но вътрешността с площ 360 000 кв.м остава празна. Оттогава на една от страните на сградата са монтирани LED екрани, които показват пропагандни послания и я превръщат в един от най-големите външни видеодисплеи в света.

Сега, 38 години след началото на строежа, властите предлагат нов подход за привличане на инвестиции. „Планът за инсталиране на кaзино в хотел „Рюгьонг“ е бил разгледан. Планът е да се опитаме да привлечем чуждестранни инвестиции“, каза жител на Пхенян пред RFA Korean, цитиран от Radio Free Asia.

Според източника решението е взето след преглед по нареждане на лидера Ким Чен Ун, който иска да предприеме „практически мерки“ за стимулиране на чуждестранния туризъм.

„Правомощието да определи местоположението на кaзиното, което ще бъде инсталирано в хотела, и правото да управлява кaзиното ще бъдат предоставени на чуждестранен предприемач, който инвестира в разходите за вътрешно строителство“, добави той.

„Този проект беше одобрен от Централния комитет след преглед и обсъждане на рентабилността на казиното, инсталирано в хотел „Янгакдо“, също в Пхенян.“

Хотел „Янгакдо“, открит през 1998 г., е първият луксозен хотел в Северна Корея и разполага с кaзино, достъпно само за чужденци. Властите се надяват да повторят този модел в „Рюгьонг“.

Кaзиното е важен източник на чуждестранна валута за Пхенян. В момента страната управлява две такива съоръжения – в хотел „Янгакдо“ в столицата и в хотел „Бипа“ в специалната икономическа зона Расон, близо до границата с Китай и Русия.

„Очаква се туризмът в Пхенян да се съживи, след като удобствата на хотела – ресторантите, плувният басейн, апартаментите – най-накрая бъдат завършени. Ето защо са крайно необходими чуждестранни инвестиции“, коментира жител на Северен Пхенан.

Парадоксално, плановете за привличане на туристи идват само седмици, след като Северна Корея внезапно спря туристическите си програми към западни посетители. Групи като Young Pioneer Tours съобщиха, че пътуванията до Расон са отложени.

„Нашите партньори в КНДР ни уведомиха, че екскурзиите до Расон в момента са преустановени“, написаха те във Facebook. „В процес сме на изясняване как това ще се отрази на предстоящите ви пътувания.“

Северна Корея постепенно отваря врати за чуждестранни посетители след тригодишно затваряне заради пандемията от COVID-19. Ограниченията бяха частично облекчени през 2023 г., а миналата година страната прие първите руски туристи след дълго прекъсване.

Хотел Рюгьонг Северна Корея Чуждестранни инвестиции Пхенян Туризъм Недовършен хотел Икономическа криза Ким Чен Ун Хотел Янгакдо
