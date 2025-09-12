ООН с извънредно заседание заради руските дронове над Полша

Нов формат на изпитите за 7-и и 10-и клас разтревожи родители и ученици преди 15 септември

Омбудсманът алармира за тестовете за наркотици за шофьорите

Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

Съдът решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Гледат мерките на младежите, задържани за побоя над полицейския шеф в Русе

Убийството на жена в село Крайници: Издирването на заподозрения продължава

В отговор на нахлуването на голям брой руски дронове във въздушното пространство на Полша, НАТО ще засили отбраната по източния фланг.

Въздушнитесили на страната свалиха три дрона, представляващи заплаха, при първи сблъсък между страна членка на НАТО и руски активи от нач алото на руската война в Украйна.

Франция, Нидерландия и Чешката република заявиха, че ще изпратят отбранителни сили в Полша, а Литва ще получи германска бригада.

От Берлин заявиха, че ще се повиши наблюдението за руски атаки срещу Украйна, които биха могли да преминат границата.

От Варшава задействаха член 4 на НАТО, а днес ще се проведе извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН по повод инцидента. То е с начален час 22:00 ч. българско време, предаде NOVA.