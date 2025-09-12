България

ООН с извънредно заседание заради руските дронове над Полша

От Варшава задействаха член 4 на НАТО

12 септември 2025, 07:11
В отговор на нахлуването на голям брой руски дронове във въздушното пространство на Полша, НАТО ще засили отбраната по източния фланг.

Въздушнитесили на страната свалиха три дрона, представляващи заплаха, при първи сблъсък между страна членка на НАТО и руски активи от нач алото на руската война в Украйна.

Франция, Нидерландия и Чешката република заявиха, че ще изпратят отбранителни сили в Полша, а Литва ще получи германска бригада.

От Берлин заявиха, че ще се повиши наблюдението за руски атаки срещу Украйна, които биха могли да преминат границата.

От Варшава задействаха член 4 на НАТО, а днес ще се проведе извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН по повод инцидента. То е с начален час 22:00 ч. българско време, предаде NOVA.

Източник: NOVA    
полша русия дронове нато оон
