Зеленски пристигна в Канада

Украинският президент ще се срещне с министър-председателя на страната Марк Карни

27 декември 2025, 20:47
У краинският президент Володимир Зеленски пристигна в канадския град Халифакс за среща с министър-председателя на страната Марк Карни, предаде Укринформ.

След срещата с Карни се очаква да бъде проведен телефонен разговор между Зеленски и лидерите, участващи в Берлинския формат, в който ще участва и канадския премиер.

Междувременно Карни обяви допълнителна икономическа помощ за Украйна в размер на 2,5 милиарда долара, предаде Ройтерс.

Средствата имат за цел да помогнат на Украйна да подсигури финансиране от Международния валутен фонд, заяви Карни по време на срещата си със Зеленски.

Укринформ припомня, че Зеленски ще се срещне утре с Тръмп във Флорида, за да обсъди с американския президент проект на документ за прекратяване на войната, гаранции за сигурност и икономическо споразумение. Той заяви, че по пътя си към Флорида ще спре в Канада, за да проведе разговори с европейски лидери.

Путин посети команден пункт на руските сили в Украйна

Путин посети команден пункт на руските сили в Украйна

Свят Преди 1 час

По време на срещата на Путин е било докладвано, че руските сили са установили контрол над градовете Гуляйполе в Запорожска област и Мирноград в Донецка област

„Хотелът на обречеността“ в Пхенян планира да отвори врати след 4 десетилетия

„Хотелът на обречеността“ в Пхенян планира да отвори врати след 4 десетилетия

Любопитно Преди 4 часа

Хотел „Рюгьонг“ в Пхенян е най-високата сграда в Северна Корея – 150 етажа и 330 метра височина, а пирамидалната му форма е позната на целия свят като символ на незавършените амбиции на страната

Тайната на Бари: Къде е погребан истинският Дядо Коледа

Тайната на Бари: Къде е погребан истинският Дядо Коледа

Любопитно Преди 4 часа

Град Бари претендира, че останките на брадатия старец са били погребани под църквата, която носи неговото име

Смяна на личен лекар през декември – НЗОК разяснява процедурите и здравните ни права

Смяна на личен лекар през декември – НЗОК разяснява процедурите и здравните ни права

България Преди 5 часа

Експерт от НЗОК разяснява за смяната на личен лекар, направленията и таксите

Исторически рекорди за златото – какво следва през 2026 г.?

Исторически рекорди за златото – какво следва през 2026 г.?

Свят Преди 5 часа

Цената на благородния метал се повиши с повече от две трети и общо 52 пъти обнови историческия си максимум, като стойността за първи път надхвърли границата от 4500 долара

Швейцария не може да се отбранява сама, предупреди ген. Зюсли

Швейцария не може да се отбранява сама, предупреди ген. Зюсли

Свят Преди 5 часа

Началникът на националните въоръжени сили на Швейцария заяви, че страната е готова за нападения срещу критичната си инфраструктура и за кибератаки

Русия удължи забраната за износ на бензин и дизел до 2026 г.

Русия удължи забраната за износ на бензин и дизел до 2026 г.

Свят Преди 5 часа

Временната забрана за износ на автомобилен бензин извън страната се удължава до 28 февруари 2026 г. включително

България почита паметта на 13-те военнослужещи, загинали в Ирак през 2003 г.

България почита паметта на 13-те военнослужещи, загинали в Ирак през 2003 г.

България Преди 5 часа

Боровец откри зимния сезон със светлинно и факелно шоу (СНИМКИ)

Боровец откри зимния сезон със светлинно и факелно шоу (СНИМКИ)

България Преди 5 часа

Тази година цената на дневната карта за възрастни е около 105 лева, младежката - 85, а детската - около 63

Почина Деян Кюранов – емблема на гражданското общество

Почина Деян Кюранов – емблема на гражданското общество

България Преди 6 часа

Деян Кюранов беше съосновател на Екогласност“ и СДС

Катастрофа с влак взе две жертви в Сливен

Катастрофа с влак взе две жертви в Сливен

България Преди 6 часа

Хайнрих Химлер

„Зъл звяр, убиец, нацист – и мой дядо“: мъж открива, че е роднина на Хайнрих Химлер

Свят Преди 6 часа

<p>Ройтерс разкри къде Русия крие най-мощното си оръжие</p>

Ройтерс разкри къде Русия крие най-мощното си оръжие

Свят Преди 7 часа

Разполагането на „Орешник“ идва седмици преди изтичането на договора New START от 2010 г. - последното споразумение между САЩ и Русия, ограничаващо стратегическите ядрени оръжия на двете най-големи ядрени сили

Черна Коледа: Непълнолетен шофьор с „Ауди“ загина при жестока катастрофа, 16-годишен е тежко ранен

Черна Коледа: Непълнолетен шофьор с „Ауди“ загина при жестока катастрофа, 16-годишен е тежко ранен

България Преди 7 часа

Катастрофа с фатален изход е станала през нощта на 27 декември на пътя за котленското село Кипилово

Доналд Тръмп и крал Чалрз

„Чарова офанзива“: Крал Чарлз и принц Уилям готвят визити в САЩ заради Тръмп

Любопитно Преди 8 часа

Крал Чарлз III и принц Уилям вероятно ще посетят САЩ догодина на отделни визити, планирани около 250-годишнината от независимостта. Лондон се надява чрез кралска дипломация да ускори търговска сделка със САЩ на фона на напрегнати преговори

Мъж е открит мъртъв в хотел в Банско

Мъж е открит мъртъв в хотел в Банско

България Преди 8 часа

