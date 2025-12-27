Зеленски пристигна в Канада

Втори ден от визитата на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия

"Много неща може да бъдат решени преди Нова година": Зеленски обяви, че ще се срещне с Тръмп

След поройните дъждове: Калифорния все още е под опасност от наводнения

Какво трябва да знаем за бойците на ИДИЛ, срещу които САЩ нанесоха удари

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна в канадския град Халифакс за среща с министър-председателя на страната Марк Карни, предаде Укринформ.

След срещата с Карни се очаква да бъде проведен телефонен разговор между Зеленски и лидерите, участващи в Берлинския формат, в който ще участва и канадския премиер.

Междувременно Карни обяви допълнителна икономическа помощ за Украйна в размер на 2,5 милиарда долара, предаде Ройтерс.

Средствата имат за цел да помогнат на Украйна да подсигури финансиране от Международния валутен фонд, заяви Карни по време на срещата си със Зеленски.

Източник: БТА

Укринформ припомня, че Зеленски ще се срещне утре с Тръмп във Флорида, за да обсъди с американския президент проект на документ за прекратяване на войната, гаранции за сигурност и икономическо споразумение. Той заяви, че по пътя си към Флорида ще спре в Канада, за да проведе разговори с европейски лидери.